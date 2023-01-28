韓國女星Clara克拉拉（李成敏）早年被時尚雜誌《MODE》封為全球第二美，亦是亞洲第一美，精緻臉蛋和模特兒等級的傲人身材，讓她打開知名度；但近年克拉拉和前東家鬧翻，導致無法在韓國工作，改到大陸發展。最近克拉拉在劉德華主演電影《流浪地球2》當最美配角，但人紅是非多，竟被挖出曾錄過呻吟音檔，引起熱議。

克拉拉近年在大陸戲劇圈深耕，參與不少電影、電視劇甚至網路劇演出，最近還在劉德華、吳京等大咖主演的《流浪地球2》擔任1配角，她有顏值又有演技，成為觀眾大讚的「最美配角」。不過，網上突然瘋傳克拉拉一段呻吟音檔，讓人聽了臉紅心跳。

原來克拉拉呻吟音檔並非私生活流出的東西，而是她過去拍攝喜劇片《Working Girl》時，飾演一名有豐富性經驗的情趣用品店老闆，還用手機錄下呻吟聲，讓導演瞬間不知該怎麼辦，無助表示，「在工作時聽到根本不是興奮，更像是崩潰」；且克拉拉當初還是向導演自薦，但出席記者會被爆料錄呻吟聲時，臉蛋瞬間漲紅，看出她本人其實很害羞。

英籍韓裔的克拉拉在韓國出道，曾在韓劇《急診男女》、《命中註定我愛你》中有亮眼表現，未料火紅沒多久，就爆出與前東家鬧翻，還有與公司社長互咬性騷擾醜聞，後被指控惡意違約和捏造證據，導致她在韓國沒戲可拍，2016年就轉往大陸發展。