說起台灣知名綜藝節目，絕不會忘了90年代曾紅極一時的《玫瑰之夜》，其中單元《鬼話連篇》，在當年創下極高收視率，堪稱靈異節目始祖，而主持人就是有著「末代金鐘歌后」之稱的曾慶瑜，憑著節目名氣水漲船高，未料感情路卻在男友向她求婚那天變了調，接著便請辭節目淡出演藝圈，鮮少出現在螢光幕前。

曾慶瑜出生於香港，赴美留學學習酒店管理，回港度假參加香港小姐選拔，奪下第三名佳績，隔年便與TVB簽約開啟演藝之路，迅速走紅成為當家花旦，演藝之路朝多元化發展的她，不僅擔任節目《歡樂今宵》主持人，還演唱過不少電視劇主題曲，因此被人稱「鬼才」的劉家昌相中，針對獨特嗓音量身打造歌曲，讓演而優則歌的她開啟歌手身分，接著便將重心轉往台灣，發行專輯《今夕是何夕》時，以精湛唱功打敗入圍的蘇芮、江淑娜等人，奪下《第23屆金鐘獎女歌唱演員獎》，由於是歌唱獎項最後一屆，便有了0稱號，更挾著這股氣勢，和美國歌手麥可波頓開啟合作機會。

曾慶瑜有「末代金鐘歌后」稱號。（圖／中時資料照）

隨著知名度水漲船高，曾慶瑜在知名製作人俞凱爾力捧下，搭檔澎恰恰接下《玫瑰之夜》主持棒，當時該節目紅遍大街小巷，是中港台一線明星必上的綜藝節目，其中《鬼話連篇》單元，提到駭人聽聞的《人面魚》、《紅衣小女孩》等鬼故事，加上澎恰恰錄影過程遭附身，因此紅遍大街小巷，不過主持長達七年之久的她，卻在當紅之際請辭節目，也讓原因眾說紛紜，不過有一說似乎與感情脫不了關係。

曾慶瑜搭檔澎恰恰主持《玫瑰之夜》，在當年紅遍大街小巷。（圖／中時資料照）

曾慶瑜與製作人男友俞凱爾愛情長跑多年，當時男友舉辦派對打算向她求婚，未料結果不如預期發展，曾慶瑜被求婚後楞在原地不知所措，導致氣氛僵到最高點，等同當眾人面前狠狠打槍俞凱爾，離開派對後更直接上了元大集團創辦人馬志玲的黑頭車，讓兩人緋聞傳得沸沸揚揚，因此外界謠傳曾慶瑜會請辭《玫瑰之夜》，是馬志玲得知她被求婚要求離開，也有一說是俞凱爾執意將她換掉，不論背後原因為何，曾慶瑜就此逐漸消失於螢光幕前。

曾慶瑜感情生活始終保持低調。(圖/ 中時資料照)

曾慶瑜毅然淡出演藝圈後，曾轉戰商界發展，對五光十色的藝界人生毫不眷戀，曾短暫復出主持訪談性節目《點燈》的她，透露並不排斥任何演出機會，但也明白離開多年的演藝圈，早已不如當年還有一席之地，對於是否找到能倚靠下半輩子的人?雖然傳出與演員馮淬帆及譚詠麟有過一段情，不過她則是維持低調作風，不願意透露任何口風，感情世界依舊成謎。