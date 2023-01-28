大陸男星肖戰過去以偶像團體《X玖少年團》出道，因演出《陳情令》中「魏無羨」一角而火爆全網，CP名「博君一肖」更是時常衝上熱搜版面。豈料，事業正值上升期的他，卻因為粉絲舉報同人文寫手而引發後續一連串風波，更是慘遭大量網友發起抵制。近期，他挺過風波後，再次成為多部劇作中的男主角，討論聲量不斷。

肖戰在《陳情令》中演活亦正亦邪的「魏無羨」一角。古靈精怪的表現備受網友們的關注，一時在網路上引爆BL熱潮，肖戰也因此躍升成頂流明星之一。然而好景不常，肖戰的粉絲不滿網路上大量充斥的網路同人文學，紛紛將其舉報，引起廣大讀者的不滿，不只許多寫手因此事發聲揚言要抵制他，即使他的支持者們紛紛呼籲「粉絲行為，不要上升正主」。但失去能夠閱讀網路文學平台的部分讀者們仍將炮火對準肖戰，開闢網路輿論戰場。

事後，肖戰在網路上發言道歉，並沉寂一陣。不過，近年來他有否極泰來的趨勢，陸續推出的幾部作品，大多引發不低的討論聲浪，足見關於他的網路輿論有翻轉的趨勢。此外，肖戰在近期的作品《餘生請多多指教》拍完後，與搭檔女星楊紫互動甚密，引發外界關注。

肖戰工作室曾發文道歉。(圖／翻攝自微博)

事實上，當初肖戰引發抵制風波後，讓大陸明星人人自危，相當擔憂與他扯上關係而被牽連。然而，楊紫卻逆風按讚他的貼文展現出支持他的態度，此舉可見兩人的好交情不因外界輿論影響。

此外，由於肖戰與楊紫在殺青後互動甚密，甚至因此傳出緋聞，雖然事後兩人皆否認戀愛關係，僅承認彼此是朋友。但外界還是相當關注兩人的後續發展情況。