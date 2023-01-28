新北一名人夫戀上一名越南籍的裴姓女子，曾一同前往看海、做蛋糕，互傳鹹濕簡訊，讓正宮極度不滿，怒控告裴女求償50萬元撫慰金。新北地院審結，判裴女侵權屬實，須賠償18萬4千元。可上訴。

判決書中，正宮主張，與丈夫育有1子，夫妻感情很好，但2020年10月間意外在丈夫手機發現與裴女的對話紀錄與合照，2人互動相當親密，內容還寫下，「謝謝我的寶貝下雨也還是帶我去海邊，愛你」、「想你就是每天我要做（愛心貼圖）」等，讓她深感錯愕，遂傳訊息要求裴女別再與丈夫有互動。

正宮說，沒想到2022年2月間她再度抓到裴女與丈夫來往，對話中2人互稱老公、老婆，丈夫還詢問裴女是否有吃避孕藥，更存著一同前往汽車旅館拍下的照片，認為裴女明確知悉她丈夫已婚，仍逾越普通男女交往分際，侵害她的配偶權，故依法求償50萬元。

對此，裴女稱自己為越南人，在朋友聚餐下才認識男方，起初不知情男方已婚，收到正宮傳來的訊息後有逐漸疏遠男方，只是2022年1月間男方不願意2人只是朋友關係，她因為害怕男方將2人的親密合照傳給正宮，才小心配合，間隔數日才回覆訊息。

新北地院審理時，法官發現，正宮提出的證據中，裴女的確曾與男方單獨前往汽車旅館，並傳送「下面頭這麼小」、「以前不小心看到一次」的訊息，此行為已經逾越一般朋友交往的關係，酌情後，判裴女須賠償正宮18萬4千元。可上訴。