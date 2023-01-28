在拜登政府對大陸半導體出口制裁之下，大陸最成功晶片企業之一、記憶體（NAND Flash）大廠長江存儲，無法取得美企設備雖不至於倒閉，但在技術升級和量產能力方面將受重創，消息人士透露，因採購供應鏈中斷，長江存儲第二座晶圓廠興建恐往後延岩。

南華早報報導，總部位於武漢的長江存儲自2016年成立以來，一直是大陸在全球快閃記憶體市場突破的最大希望，如今這希望已經破滅。

去（2022）年12月，美國商務部將長江存儲等36家大陸企業列入貿易黑名單，嚴格限制其採用美國技術、產品與服務。美國當局指控長江存儲供貨給已在黑名單上的華為與監視器大廠海康威視。

專家表示，由於無法免費取得美國晶片製造設備與服務，長江存儲技術提升和量產的能力將受到打擊，但該公司不會立即倒閉。

瑞銀亞太技術研究主管 Nicolas Gaudois認為，美國制裁致大陸記憶體產業難以持續營運，顯然正在限制相關陸企提高先進技術的能力。

大陸清華大學教授魏少軍指出，美國將高階晶片製造設備視為重要武器，在美方擁有絕對技術優勢下，全力壓制大陸先進半導體技術發展。

一位業內消息人士透露，由於採購供應鏈中斷，長江存儲第二座晶圓廠可能被迫延後興建。

另一位業界專家提到，長江存儲並不缺曝光設備，因為在美方實施限制前已買進好幾台，但目前最大挑戰是科林研發（Lam Research）等美系供應商的蝕刻工具， 特別在長江存儲與競爭對手較勁，增添疊層、提高存儲密度之下，這些工具對於復雜的3D NAND晶圓製造製程至關重要。

市調機構集邦（TrendForce）表示，目前除了衝擊生產外，大陸以外的快閃記憶體買家也對採用長江存儲技術抱持很大保留態度。由於技術停滯，長江存儲將逐漸喪失其成本競爭力，市場占有率也會受到侵蝕。

集邦說，為避免這種命運，長江存儲必需找尋替代方案，如回到製造2D NAND快閃記憶體，或者轉型成為以成熟製程生產邏輯晶片的供應商。