學齡前的孩子鬧脾氣時最難安撫，很多父母都會用手機、平板等3C產品緩和他們情緒。但一項研究發現，雖然這確實是最簡單的方法，但一時的方便也會剝奪孩子學習調節情緒、獨立的機會。

據《SciTechDaily》報導，國外權威醫學期刊「美國醫學會小兒科期刊」（JAMA Pediatrics）去年12月刊登的一項研究發現，父母頻繁利用智慧型手機、平板電腦等3C產品，安撫3歲至5歲兒童的情緒，可能導致孩子往後鬧脾氣更加劇烈，尤其是小男孩。

主要作者、美國密西根大學小兒科醫師拉德斯基（Jenny Radesky）表示，用3C產品緩和孩子情緒看似是一種不會造成任何傷害，又能夠減緩育兒壓力的工具，然一旦此舉成為常態，將會造成長期的後果，「尤其是對幼兒期的孩童，可能會取代他們獨立、調節情緒的機會」。

這項研究是在2018年8月至2020年1月間進行，針對422名家長和422名3-5歲的孩童進行試驗，分析父母以3C產品作為安撫工具的頻率及孩童在6個月內的情緒反應或失調症狀之間的關聯性。

研究結果顯示，在原本就過動、易衝動或脾氣較為暴躁的孩童中，使用3C產品安撫情緒後，可能使他們更容易對憤怒、沮喪或悲傷等情緒做出強烈反應。

拉德斯基說，從學齡前到讀幼稚園是一個發育階段，這期間的孩童更容易發脾氣或產生其他劇烈的情緒，這也凸顯3C產品作為安撫工具的效果。

拉德斯基也是兩個孩子的母親，她坦言出去玩或是有要事在身時，父母有時候不得不利用3C產品分散孩子注意力，但最重要的是這不能成為常態。她說，「3C產品只能做到分散孩子注意力，但卻讓他們忽略自己的感受」。

拉德斯基表示，一旦在學齡前沒有給予孩子練習自我調節情緒，隨著年齡的成長，在學校與同齡人面對壓力更會顯得適應不良。

比起用3C產品分散孩子注意，拉德斯基建議，父母可以引導孩子說自己的情緒，並教導他們如何應對，而這時候父母更需要冷靜，向孩子示範有情緒是很正常的，且是可以控制的。此外，當孩子情緒緩和後，父母應該藉著這個機會教導他們應對情緒的方式，透過有趣的對話與孩子產生共鳴。

拉德斯基說，這些解決方案都有助孩子更加了解自己，並提升情緒管理能力，而這也需要父母反覆的帶領孩子練習，且務必盡量保持冷靜，不能對孩子情緒反應過激，這有助培養一輩子受用的自我調節情緒能力。