27日上午10時蔡英文總統宣布內閣改組，由前副總統陳建仁接任行政院長一職，副院長由前桃園市長鄭文燦出任。對此就有一份最新的民調指出，有22.7％的民眾贊成陳建仁接任新閣揆，55.9％的民眾則不贊成陳建仁接任新閣揆，引發討論。

入口網站《Yahoo奇摩》27日起進行網路民調，針對「陳建仁接任新閣揆」台灣民眾對這件事情的看法，截至27日晚間23時，已有約7500人參與投票。「對陳建仁接任新閣揆的看法」，10.7％的民眾「非常贊成」陳建仁接任新閣揆，12.0％的民眾「還算贊成」陳建仁接任新閣揆，12.2％的民眾「不太贊成」陳建仁接任新閣揆，43.7％的民眾「完全不贊成」陳建仁接任新閣揆，另有21.4％的民眾對於陳建仁接任新閣揆「沒意見」。

該份民調也詢問「外界看好的新內閣名單人選，你最滿意哪一位」，其中有6.6％最滿意行政院副院長鄭文燦，4.2％最滿意內政部長林右昌，0.7％最滿意法務部長羅秉成，2.7％最滿意經濟部長王美花，1.4％最滿意勞動部長許銘春，1.6％最滿意海委會主委管碧玲，2.6％最滿意交通部長王國材，7.9％最滿意國防部長邱國正，2.0％最滿意外交部長吳釗燮，1.0％最滿意陸委會主委 邱太三，另有19.2％的民眾認為是「其他人選」，還有50.1％的民眾則是「不知道／沒意見」。