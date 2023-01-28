27日上午10時蔡英文總統宣布內閣改組，由前副總統陳建仁接任行政院長一職，副院長由前桃園市長鄭文燦出任。而一份最新的網路民調顯示，而對於陳建仁接任行政院長，有92％的民眾認為「不相信陳建仁會做得很好」，僅有5％的民眾認為「相信陳建仁會做得很好」，引發討論。

YouTube頻道《桃園孫先生》27日進行了網路民調，截至28日0時，已有6500人進行投票，有5％的民眾認為「相信陳建仁會做得很好」、有92％的民眾認為「不相信陳建仁會做得很好」、有2％的民眾認為「沒有意見」、另有1％的民眾認為是「其他意見」。

參與投票的網友也紛紛留言表示「他的心裡只有高端沒有人民」、「無需期待」、「我會知道它接任後，民進黨血流成河內鬥好戲可看」、「都是一樣的人」、「覺得現在的執政團隊，哪位來接任閣揆都沒用，因為沒有一位是專業的，更何況都是為己私利，有哪位真為台灣百姓做事，所以換誰做還是一樣無解！」。