前副總統陳建仁將接任行政院長，新內閣團隊也逐漸浮出檯面。立法院國民黨團總召曾銘宗分析，陳內閣將是代理人內閣，未來將以蔡英文總統意志的延伸、貫徹為運作主軸，僅具過渡性質，也培養民進黨中壯代人才，人事仍充斥派系分贓。

曾銘宗點名將接海洋事務委員會主委的民進黨立委管碧玲表示，管不具海洋事務管理專業，行事只有滿滿意識形態，蔡這項人事任命是把海委會當什麼？該人事就是蔡總統藉內閣改組平衡派系利益象徵。

因管碧玲自稱海委會是國安團隊，海委會又下轄海巡署，管接海委會主委，也被解讀民進黨政府在海峽互動上將更強硬。但曾銘宗說，當前兩岸凶險，若國安、兩岸工作讓管出任，那真是開玩笑，認為管的人事應非兩岸、國安考量。

此次內閣改組後，過往爭議頻傳的外交部長吳釗燮與經濟部長王美花均獲留任，曾銘宗直言，兩人都不適任，尤其是吳，但若民進黨政府無視兩人爭議與專業性不足等問題執意任用，國民黨尊重，也樂觀其成。

曾銘宗表示，吳釗燮任內斷交6個邦交國，已創總統直選以來歷史新高，但卻未如過往其他如國安會秘書長李大維任外交部長時因斷交就下台，風骨令人質疑。

曾銘宗也提到，吳仗著獨派支撐，在立院備詢時囂張、霸道，連綠營都看不下去；而平時發言還常撈過界，為陸委會主委、國防部長宣布、評論政策，

至於王美花，曾銘宗說，過往經濟部長多由國貿局或工業局體系出身，王卻來自冷衙門的智產局，其中當然是因與民進黨關係才獲拔擢。曾肯定，王很認真，但光在立院答詢、預算攻防時多由局處長撐場來看，民進黨仍願續用也只能尊重。