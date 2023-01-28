點頭接任行政院長的前副總統陳建仁，昨（27）日晚間在臉書公布首波新任閣員名單，強調新的行政團隊一切就位之後，一定全力以赴為人民打拚。不過媒體人黃揚明檢視該名單後，發現新面孔僅約9分之1，狂酸「只是換個院長門面而已！」

黃揚明昨日在臉書表示，在陳建仁公布的19位首波新任閣員名單中，真正的新任閣員僅副院長鄭文燦及海洋委員會主委管碧玲，其餘17人中有12人是留任、4人是原部會副首長升官，最後1人則是部長轉任，新面孔僅約9分之1而已。

「不知道府內那位運籌帷幄的高層，是不是忘記了這波內閣改組原本是為了什麼？」黃揚明提到，2022年12月4日，總統蔡英文邀集副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、國安會秘書長顧立雄等人，於官邸針對1126選後檢討及興革之處進行開會，事後總統府發言人張惇涵轉述開會內容，其中一點正是「針對府院與各部會下一個階段的佈局，將在立法院會期結束後，進行檢討。執政團隊要穩定政局，也要開創新局。」

黃揚明說，以目前公開的新任內閣名單，就算加上報派的新任文化部長史哲、新任內政部長林右昌及留任的農委會主委陳吉仲、法務部長蔡清祥等，內閣新面孔的比例甚至不到15％，「現在看起來，開創新局難說，但幾乎是維持原狀。只是換個院長門面而已……」