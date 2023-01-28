過年期間許多人都會到親戚家拜年。一位媽媽表示，長輩親戚們在過年期間拜訪他們家好幾天，愛喝果汁的2歲半兒子一開始會請來訪的小朋友喝果汁，不過隨著果汁越來越少，兒子開始緊張的哭喊不想分享，沒想到親戚們卻指責兒子小氣、不會分享、幾歲了還哭，就連抱著小被被、吃奶嘴也有意見，直到兒子再度哭出來，她和老公才硬起來把親戚趕回家。對此，許多網友認為，為了孩子能健康快樂成長，家長黑化就黑化沒關係。

原PO在Dcard發文表示，由於兒子愛喝100%純果汁，家裡冰箱準備了許多存貨，過年期間有人來拜訪時，兒子也會請其他孩子喝果汁，但隨著果汁越來越少，甚至有小孩自己開冰箱拿果汁，兒子開始哭喊不想分給哥哥、姐姐喝；不過就在原PO和兒子溝通，說會再帶他去買果汁時，親戚們卻開始你一言我一語，「你好小氣喔！都不會分享喔！哭什麼哭都幾歲了」。

原PO指出，兒子被指責後感到相當委屈，馬上不敢多說話，只抱著小被被、吃奶嘴表示想睡覺，沒想到親戚們又繼續酸言酸語，「羞羞臉喔這麼大了還抱著小被被吃奶嘴」，讓兒子再度委屈的哭出來。直到這時原PO才大吼要親戚們閉嘴，而老公也把親戚們趕回家，要他們別再來訪。這時兒子突然靠近她說，「媽媽下次我會分享果汁給哥哥他們喝的」，讓原PO感到一陣鼻酸，回應「對不起媽媽沒有勇氣保護你」，兒子卻反過來安慰她，「媽媽沒關係，長大就有勇氣了！」成熟的回應讓原PO心裡直呼「寶貝對不起」。

對此，許多網友紛紛回應，「我當媽媽後，對孩子的事情真的超硬！自己的委屈可能還會忍忍。黑化就黑化，畢竟從懷孕起，只求孩子平安健康快樂長大，我會為她／他守護快樂」、「過年就是很多親戚白目當有趣⋯⋯」、「很多親戚都很不要臉，喝別人東西還好意思說人家小氣，下次遇到就離的遠遠的，媽媽也很勇敢了」。