資深演員、曾獲金鐘獎迷你劇集視帝的丁強27日傳出病逝，享壽87歲，經紀人稍早證實，丁強因為年紀大了，過年前在家不小心跌倒，送醫之後，由於血氧低，27日中午很安詳的離開，沒有任何折磨。

丁強有遺願？經紀人說，「希望我們把璇姊好好的照顧好，璇姊很低調，怕麻煩朋友，我今天28日到殯儀館才會知道情況。」他們的3個兒女已從美國趕回台。

丁強與李璇偶爾仍接戲演出，熱愛演戲的丁強，近年拍過《最佳利益》、《腦波小姐》等，夫妻倆前年也一起合演過《火神的眼淚》。丁強遺作是去年7月拍了李玖哲的MV〈從來沒愛錯〉，電視影集的遺作是《你好，我是誰》、《媽，別鬧了》。

丁強（右起）和李璇鶼鰈情深，前年曾合拍電視劇《火神的眼淚》。（資料照片）

前年丁強受訪時曾表示，因長年有高血壓的毛病，雖年齡上適用於近日新冠肺炎疫苗接種的優先族群，但他不急著趕打疫苗，先以「不出門」作為自身首要的防疫原則。當時他也說，除了定期出門至固定的超市採購食材、水果外，幾乎都待在家。

丁強跟李璇是演藝圈公認的恩愛夫妻檔，今年他們攜手走過第52個寒暑，前年丁強受訪時表示，遇到妻子之後性格大轉變，以前做喜劇演員時愛出點小風頭，不過婚後他凡事以妻子為主，個性溫柔許多，相互體貼才成就模範夫妻。

李璇當年22歲嫁給丁強，恩愛了52年，兩人的好感情也成為演藝圈的一對佳話，但夫妻感情再好，難免還是會有爭吵，李璇曾表示，讓她印象最深刻的一次是和老公吵到憤而離家出走，「也不知道一個人待了多久？一個禮拜吧，有一天有人敲房門...我打開門，對方竟自稱是八號分機！」才知道原來當時她還在華視拍戲，氣到忘了報備劇組，無故消失也讓所有人焦急萬分。