前副總統陳建仁接任行政院長，其中農委會主委陳吉仲傳出繼續擔任原職。前民進黨立委郭正亮對此表示，農委會主委找不到人，由陳吉仲留任，可能會成為民進黨的大破口。

郭正亮27日在中天新聞《鄭亦真辣晚報》節目中表示，陳明通最後被換掉，是因為蘇貞昌的民調跌到30幾趴，很多人都認為學倫問題，不可能不處理陳明通，所以這完全是為了選舉而處理。

郭正亮接著指出，農委會主委陳吉仲留下來，則可能成為民進黨的大破口。因為農委會主委原本是要換前屏東縣長潘孟安來擔任，可能就是國民黨壞，把人家嚇到了。陳吉仲如今還留任，他原本應該是要走人的。

郭正亮認為，內閣作風大改變，以往行政院長蘇貞昌傲慢自大以及外交部長吳釗燮、徐國勇的硬槓。如今徐國勇換成林右昌，那個味道就淡很多；加上準行政副院長鄭文燦強勢調整內閣風格的情況下，大家有可能突然變得很有禮貌，做事充滿了體諒。