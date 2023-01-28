丁強與李璇這對銀色夫妻檔是演藝圈出了名的神仙伴侶，婚姻路走了52年，鶼鰈情深令人稱羨不已。李璇曾在電視節目中分享，生活中非常依賴丁強，她出門穿的衣服，都是丁強幫她挑選的，她還和丁強約好，以後要讓她「先走一步」，丁強則在旁對她說：「放心，我們會一起走下去。」面對老伴丁強的辭世，李璇心中的悲痛可想而知。

李璇是大鵬國劇學校劇團訓練班出身，當年因劇團常派她參加電視平劇演出，她充滿靈氣的大眼睛，加上秀氣端莊的臉蛋，因此被電影公司相中並簽約，一口氣連拍5部武俠片，且都是第一女主角。

後來台視網羅她，先在電視劇《浮生六記》演芸娘，接著在《清宮殘夢》演珍妃一鳴驚人，聲勢如日中天，同時贏得「古典美人」稱號。她後來到華視與凌波演黃梅調《七世夫妻》造成轟動，還被觀眾票選為「最喜愛的電視劇明星」第一名。

李璇是在台視認識丁強的，當時20歲的李璇和大13歲、有過一次婚姻的丁強交往，當年受到不少人極力反對，2人曾分手，之後重逢，丁強以一個撿貝殼的故事再度抱得美人歸。他們婚後4年，夫妻倆決定拋下演藝工作赴美闖天下，在美開花店、超市、餐館，那幾年，仍有不少製作人邀約，他們才返台回到老本行。

丁強當年演而優則導，甚至還跨界主持，演藝資歷非常豐富，他轉到幕後，其實也是受到李璇的影響，因為戲劇裡，難免會和其他的女演員演出對手戲，他為了不讓李璇吃醋才轉幕後。李璇曾坦言，再好的夫妻也會有意見不合的時候，因此當兩人吵到不可開交時，除了忍讓，她也會祭出眼淚攻勢。

10多年來，李璇從信仰中找到心靈依歸，偶爾拍拍戲，74歲的她，3年前曾以大愛《大林學校》入圍金鐘最佳戲劇女配角獎，戲外則投入慈濟醫院志工。