新內閣人事布局大致確定，總統蔡英文27日宣布內閣改組，前副總統陳建仁出任行政院長，副閣揆為前桃園市長鄭文燦。對此，前國民黨立委蔡正元表示，鄭文燦是一個專業的政客，未來將會執行蔡英文的意志，去對副總統賴清德施加影響。

蔡正元在中天節目《鄭亦真辣晚報》指出，蔡英文會要鄭文燦去暗示賴清德，「保住她（蔡英文）卸任之後要平平順順，不可以隨便批評蔡以前的政策；學倫問題更是只能查到前新竹市長林智堅，而前屏東縣長潘孟安、陳建仁、鄭文燦等人都不能受影響，另外要搞黑金也不能上到民進黨中常委黃承國，僅能針對台南市議會。」不過他也分析，這樣會讓賴清德到最後只能夾著尾巴做人。

另對於鄭文燦的政治手腕，蔡正元則給予高度的評價，稱鄭是一個很有眼光的專業政客，未來恐會利用行政院的資源幫助賴清德助選，因為賴當總統對綠營所有人才有利，屆時鄭文燦會打開行政院的金庫，讓金庫通黨庫，「而大英帝國的蔡英文只能睜一隻眼，閉一隻眼。」

蔡正元還示警藍營，鄭文燦在行政院的角色就是執行蔡英文的意志，「做白手套他行，做黑手套他也行，這些事蘇貞昌不會做、陳建仁不懂。」且賴清德跟鄭文燦都是新潮流的大將，未來「賴鄭組合」，絕對會形成很大的戰力。