財政大臣韓特指出，近來常可見諸如「英國搖搖欲墜」等「唱衰」英國的言論，但英國衰落論往往奠基於以偏概全的數據，他呼籲各界著眼英國的長期發展與潛力，並歸納「4個E」作為英國經濟成長與繁榮的支柱。

這4個E是創業精神（Enterprise）、教育（Education）、就業（Employment），以及無所不在（Everywhere）的經濟成長。他重申，在保守黨領導下，政府將持續追求減稅、維持具商業競爭力的稅制；不過，為維護經濟和財政穩定，當前首要任務是確保低通膨。

韓特（Jeremy Hunt）今天在財經新聞媒體「彭博」（Bloomberg）位於倫敦的歐洲總部發表近30分鐘演說，闡述英國經濟發展政策願景，現場聽眾包括Meta、蘋果公司（Apple）、谷歌（Google）等知名科技企業代表。

他列舉許多數據，反駁「英國衰落論」，例如整體而言，在七大工業國集團（G7）國家中，自2010年起，英國的經濟成長速度勝過法國、日本、義大利，而自2016年舉行脫歐公投以來，英國的經濟成長率大約與德國相當。

此外，儘管就業率尚未恢復至疫情前水準，目前英國的失業率幾乎是近50年來最低；就業率約76%，這勝過加拿大、美國、法國、義大利。

韓特提到，英國的通膨率較歐洲聯盟（EU）其中14個成員國低，利率也上升得比美國或加拿大慢。總部位於倫敦的全球4大會計師事務所之一「資誠」（PwC）近日發布的調查結果顯示，對企圖擴張業務的企業執行長而言，英國是全球第3佳選擇。

韓特強調，促進經濟成長的關鍵因素之一是「樂觀預期」，而樂觀預期首要奠基於長期展望。在決定21世紀走向的創新產業領域，英國具備許多競爭優勢，有充分理由可望在全球扮演領導角色。韓特期待英國成為「下一個矽谷」。

在聯合國專門機構「世界智慧財產權組織」（WIPO）去年9月發布的年度「全球創新指數」（Global Innovation Index），英國排名第4。

韓特指出，英國的「獨角獸企業」（市值估計達10億美元以上的未上市新創企業）總數比德、法兩國加總還多；在由倫敦－牛津－劍橋3地構成的金三角，科技企業總數僅次於舊金山和紐約。PwC評估，至2030年，僅憑發展人工智慧，英國的國內生產毛額（GDP）即可望成長高達10%。

除了擁有全球數一數二的金融科技產業，韓特提到，英國還有歐洲規模最大的生物科技產業、居領先地位的綠色與潔淨能源產業，以及發達的先進製造業，產品包括全球市占近半的一級方程式賽車（Formula One）用車及大型航空發動機。

不過，英國經濟發展也有隱憂，例如生產力有待提升、就業能力落差、財富過度集中含倫敦在內的東南部地區。此外，韓特提到，英國仍未能充分利用脫歐帶來的法規和管制鬆綁等好處。

其中，就業結構及生產力近來在英國國內引發不少討論。繼首相蘇納克（Rishi Sunak），韓特今天指出，英國約1/5的16至64歲勞動年齡人口屬於「可就業而未（尋求）就業或提早退休」的「非經濟活動人口」（economically inactive）；扣除學生，英國的非經濟活動人口總數高達660萬人，其中僅140萬人不排除重回勞動市場。英國官方統計的「失業人口」不計入「非經濟活動人口」。

此外，根據英國國家統計局（ONS）26日發布的最新資料，去年7至9月，英國的勞動生產力無論以每一個勞動小時、每一名勞動人員或單一職業為比較基準，都較COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前的2019年全年平均值上升，但公共服務領域的生產力卻持續低迷，去年7至9月的數據較2019年全年平均值低約7.4%。

韓特說，公部門必須改革，政府也將採取措施鼓勵民眾（重新）投入就業市場。根據英國媒體近期披露的消息，政府內部正研議的相關辦法包括提高申請「失能給付」門檻、允許曾因病或失能而退出勞動市場者在重返職場時持續領取一定的給付、或者享有稅賦減免等優惠。（編輯：徐睿承）1120128