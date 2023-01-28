PTT凌晨強制重新認證，引發鄉民怒火，怒灌官方臉書。(圖／臉書批踢踢實業坊)

半夜1點被PTT強制要求重新認證信箱，卻始終收不到驗證碼無法登入，引爆鄉民怒火。(圖／臉書批踢踢實業坊)

數千鄉民湧入PTT官方臉書大罵。(圖／臉書批踢踢實業坊)

全台最大BBS論壇《批踢踢實業坊》(PTT)，今天(28日)凌晨1點突然發出公告，要求使用者重新認證信箱，否則無法登入甚至失去PTT帳號，然而許多鄉民寄信後卻始終收不到驗證碼，甚至疑似站方搞錯時間，引發鄉民們暴動，灌爆PTT官方臉書大罵「史上最低能政策」。

PTT今天凌晨1點突然在臉書PO文，指出站方2年前新增了聯絡信箱功能，用來重製密碼，取回帳號，防止被盜，但許多使用者至今仍未填寫，或是填寫學校、公司信箱，導致畢業或離職就失效，因此即刻起強制所有鄉民要登入時先去填寫信箱，收取認證信才能登入。

未料站方疑似記錯時間，原定為29日開始實施，卻突然提前整整24小時進行，讓許多措手不及的鄉民完全無法登入，且填寫完畢後卻始終收不到驗證碼，過了2個多小時仍無法進入站內的尷尬情形。

不少鄉民也紛紛在臉書公告底下大怒灌：「媽 我在全台最大翻車現場」、「等到可以正常收驗證碼再公告吧，難怪大家都跑去D卡」、「笑死，2023年電子信件比飛鴿傳書還慢，廢」、「史上最低能政策，不怕PTT使用者持續流失就繼續亂搞」、「站長出來面對啦」、「收發程式是數位部部長寫的嗎」、「腦有洞的設計，真的D能卡要崛起了」、「早知道就掛在站上，早上再來慢慢弄」、「凌晨1點要大家強制認證是什麼智障概念」、「認證信要等郵局開工才會寄出嗎？」、「公告寫29日，請問今天幾號」、「笑死，不用數位中介法，PTT就先被自己人搞死了」、「收不到信還狂斷線，然後一直LOOP」。

截至目前，PTT上站人數已跌破萬人，僅剩數千人，但這些鄉民都是掛機未登出之人。