旅美鋼琴家劉孟捷錄製蕭邦夜曲全集，和樂迷分享音樂裡的內涵和情感。（環球唱片提供）

李欣恬／台北－費城連線報導

旅美鋼琴家劉孟捷在疫情間仍經常返台演奏，錄音計畫也沒耽擱，持續進行，近期推出蕭邦夜曲全集，他表示，疫情帶給世界恐慌，期望蕭邦夜曲能帶給世人沉澱，安慰人心。

劉孟捷表示，他從小到大在追逐音樂理想的路上，經常有演奏蕭邦夜曲的機會，「我對夜曲很熟悉，都有彈過，但沒打算全部演出或錄下來，在音樂學者焦元溥建議下，決定好好錄下來整套作品。」

劉孟捷表示，蕭邦夜曲是一種特殊的曲式，描述某種內心的掙扎，也很貼近時下疫情的恐慌狀態，「現代人在夜間還會有很多活動，但是蕭邦的年代，沒有人會在晚上出去遊玩，夜間是用來自省和沉澱的時光，會讓人探索人生的掙扎，情感面會浮現。」

也因此，蕭邦的夜曲不是只有一種情感，劉孟捷表示，「就像夢境一樣，各種情感都有，每天都做不一樣的夢，每一首都有中心精神，隱密地告訴聽者心靈上的掙扎，或是自己想要說的話，這對我來說，是很重要的事情。」

劉孟捷表示，這種細細訴說的表現手法，對演奏者也很有挑戰性，「夜曲感覺沒辦法在很大的場合演奏，怎麼讓聽眾在小空間裡面說悄悄話，是很有挑戰的事。蕭邦夜曲也像詩一樣，用最少的字，表達很多不一樣的情感，21首作品，但卻不單調，非常多變化。」

劉孟捷出生於1971年高雄，曾獲艾佛瑞．費雪事業獎及費城音樂基金會職業成就獎。1993年以寇蒂斯音樂學院學生之姿，代替鋼琴大師安德烈．瓦茲在費城音樂廳演出，演出獲得高度讚賞，一戰成名，開啟許多邀演機會，包括華盛頓甘迺迪中心、費城巨星系列音樂會，與費城交響樂團合作演出。近年經常返台，和台灣觀眾分享音樂。

劉孟捷表示，錄製全集作品，是給自己的藝術挑戰，「成套作品會需要沉澱和研究，像是舒伯特和布拉姆斯也是，這對藝術家而言是很重要的學習過程。」