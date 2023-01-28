香港女星丁皓(原名:丁寶儀)長相天生富有靈氣，笑容端莊大方，17歲自電影《青山翠谷》出道後，時隔2年，就在19歲時，出演成名作《小情人》，在片中不僅演唱《錯中錯》等多首插曲，播出後更獲得「小情人」的封號，成為5、60年代著名的國語片玉女明星，然而她的生命僅停留在28歲，死亡原因還是服藥輕生。

丁皓1939年生於澳門，爸爸丁謝是前參謀總長，從小跟著家裡南北奔波，曾在上海、越南居住，1950年移居香港後，因緣際會下，報考電懋演員訓練班，獲得踏入演藝圈的契機，除了《小情人》以外，還演過《一段情》、《兩傻大鬧太空》等30多部港片，然而，相傳後來電懋高層換血，戲約逐漸減少，1963年她嫁給馬來西亞僑商林子照，舉行了香港首次的佛教婚禮，與此同時，與電懋解約離去。

後來，丁皓短暫在麗的呼聲電台主持節目，並試圖藉著粵語片再創事業高峰，卻不能如願，一波未平一波又起，1965年，她與丈夫簽字離婚，愛子歸夫家撫養，1966年結束最後一部作品《四姊妹》拍攝後，轉赴美國洛杉磯生活，次年，就在住家內服下烈酒和安眠藥，年僅28歲即紅顏早逝，被發現時，臉上掛滿淚痕，手裡握著兒子的照片，另一方面，丁皓還留下給媽媽、前夫、及2名男性友人的遺書，可知想不開的原因，和在美國工作不順及感情問題有關，消息傳回港台後，令不少昔日粉絲唏噓不已。

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