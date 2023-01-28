【愛傳媒樊祥麟專欄】大年初三走春，白天到天元宮參拜，晚上選了義利不窯用餐。

約莫半年前曾跟家人來過一次，這次大夥是第二回到店家了，在六七度的低溫下進入店家，立刻被火爐的熱氣溫暖了身子。

店家服務人員很積極，除了推薦菜色之外，也送上溫熱開水，點了羊排、披薩、燉飯、沙拉、焗田螺等，湯品等則是隨附。

羊排烤的很好，外皮焦香，羊肉軟嫩，品嚐後，家人都稱讚，燉飯上的干貝甘甜，飯粒猶有米心，火候恰到好處，真好吃！

披薩依舊好吃，龍眼木的炭香，搭配海鮮等料，一口接一口，沙拉不錯吃，油醋有調過，不會太過搶味，火腿也給的大方。

焗田螺是家人愛吃的，烤過的起司，加上炭烤的麵包，絕配，湯品則是一般，但上桌時的熱度，在寒夜裡喝上一口，舒服。

飲料、甜點表現正常，上次來時，店家就很重視這些附餐了。

吃完，腸胃暖了，身體也熱呼，跟師傅致意後，再走回夜裡。

作者為前中央社社長、前央廣總台長

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