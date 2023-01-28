因通貨膨脹趨緩，美股今天由黑翻紅，週線收高。

道瓊工業指數終場上漲28.67點，或0.08%，收在33978.08點。

標準普爾500指數上漲10.13點，或0.25%，收在4070.56點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲109.30點，或0.95%，收在11621.71點。

費城半導體指數下跌21.328點，或0.72%，收在2945.268點。（譯者：徐睿承）1120128