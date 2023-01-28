每天面對生離死別的醫師，往往已被訓練成「理性大於感性」，本刊特別整理出過去一年中「連醫師都感動」的故事，這些真實發生在你我身邊的人生百態，看完讓人暖暖的之餘，也格外珍惜眼前的幸福。

專長高危險妊娠的台大婦產科名醫施景中，每天都在與老天爺拔河，看看是救媽媽、還是救孩子，最棒的結局是母子均安，施景中見證過許多令人動容的生死故事，其中一段媽媽拚命把「過世寶寶」生回來的故事，更讓他印象深刻。

去年6月，施景中發文表示一位住在桃園的孕婦，由於掛不到施景中總院的門診，因此特別到竹北就診。孕婦的前一胎寶寶在5個月大時從床上不慎摔落而重傷，最後在醫師的勸說下，父母才放手讓寶寶離去。

施景中說，有感於救護車幾乎都是為大人設計，在轉送的過程當中，為了配合運送小嬰兒的床，耽誤了一些時間，爸爸於是發心，想要捐一台嬰幼兒專用的救護車給醫院，其實當時爸爸的事業正跌到谷底，但始終不忘這個心願。

小孩走後，夫妻很傷心。而媽媽在最後一次生產時已經結紮了，於是來台大醫院接通了輸卵管，施景中跟她說，「即使接通也不見得可以順利懷孕，文獻都建議，這情況可直接選擇做試管嬰兒就好，妳為什麼選一條跟別人不同的路？」

媽媽跟施景中說：「我們是很想他，但是如果是做試管，回來的也不知道是不是他。現在我把門重新打開來，他想回來就自己會找到路。」巧合的是，在離世寶寶的2歲生日時，孕婦驗出懷孕了。

幾天前，爸爸夢到離世寶寶跟他說：「再過一個多禮拜，我就要回去找你們了。」結果媽媽竟真的在一周後突然陣痛，趕緊到台大找施景中幫忙接生。

施景中說，這一連串的巧合，不管你們信或不信，他是相信了，他常常覺得，許多病人們都是菩薩化身來渡化他，例如這對夫妻沒有因為自己的不幸，去詛咒別人的人生；反而在事業的最低潮時，發了一個很大的善願，這些故事都讓施景中提醒自己不離菩提心。

味全龍前隊長林旺衛與老婆特別拜訪婦產科名醫施景中（最左），希望帶兒子來見見他的救命恩人。（圖／翻攝自施景中臉書）

另一個令人感動的故事，則是8月時施景中回到台南時，味全龍前隊長林旺衛的老婆主動與他聯繫，表示「要拜訪小孩的恩人」。施景中說，他絕對不敢自居，這對善良的夫妻對他來說是難忘的痛苦歷程。

林旺衛老婆懷第二胎時，被診斷出有植入性胎盤，胎盤甚至被形容像「蛋花湯」，許多醫生看過後都希望她放棄，最後林旺衛和妻子求助於施景中，並決定在台北安胎。

懷孕7個月左右，林旺衛的妻子大出血，醫療團隊決定在30週附近生產，施景中說第一次開刀已經非常難開，當晚立刻大出血，即使經過子宮動脈栓塞也無法止血。

於是施景中決定在半夜進行第二次手術，當時林旺衛曾哽咽詢問「她會不會有生命危險？」當下施景中只能安慰林旺衛，因為他也沒有百分之百的把握。所幸後來手術成功，如今施景中才能與他們一家快樂合照。

施景中坦言，「我對她還是有非常大的內疚，不過夫婦從不引以為意。」雖然施景中未說明內疚何事，但網友猜測可能為止血而切除子宮，也安慰施景中，「這已經是當時最好的結局，不必對自己太苛刻了」。

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