921大地震是台灣永遠的傷痛，那一夜，胸腔重症專科醫師黃軒在醫院忙著救人，有患者前一分鐘還在喊痛、下一分鐘卻心跳停止，人世間的無常一直反覆發生，當時黃軒為了安慰一位父母雙亡的小女孩，留下一張寫著自己名字的紙條，20年後，這張皺巴巴的紙條竟然再次出現，也溫暖眾人的心。

黃軒在去年9月21日時，分享這段令他感動的921故事，前一晚11點才下班的他，大地震發生後，休息不到3小時又趕往急診室幫忙救人，一個又一個傷患不斷湧入，有輕、有重，有從輕變重，其中一位小女孩吸引了黃軒的目光。

她叫小可，被救護車送來的時候，年僅6歲的她，沒有哭、沒有驚慌、沒有喊痛，只有空洞眼神，頭和身體全佈滿瓦壢灰塵，聽說與她同住的大人，沒有一人生還，黃軒初歩檢查她的身體，很神奇的竟沒有受到任何傷害。

接著黃軒忙著照顧其他傷者，一直到晚上，煮了一碗麵正準備稍微休息時，看到小可還乖乖的坐在床上，黃軒就把剛煮好的麵，到床邊跟小可一起分享。後來，小可似乎累了，有時依著黃軒，有時伸出雙手要黃軒抱。

於是黃軒抱著她在急診室走廊到處看看，小可還是依然不說話，雙手環著黃軒的脖子，細白的小手有些冰涼，黃軒心中不禁歎息，無影的淚也在心裡滴落，因為剛剛已經有人告訴他，小可的父母確定已經身亡。

第二天，社工人員準備帶走小可，小可忽然回頭撲向黃軒，黃軒蹲著安慰她說：「加油，社工姐姐會安排妳回家的！」想不到小可竟流淚了，而且終於開口說話，她說：「謝謝叔叔，叔叔你叫什麼名字？」黃軒隨手在紙條上寫上名字交給小可，接著小可就隨社工人員離去。

太久了，黃軒早已忘了921那一夜的許多事。直到多年後的某一天，護理人員說門診外面有人說要找他，抬頭一看是一位年輕漂亮的女孩，黃軒納悶「是哪裡來的廠商或業務代表嗎？」

只見年輕女孩羞澀地問：「黃醫師，好久不見了……」接著從包包拿出了一張皺巴巴的小紙條，打開一看是「黃軒」兩字，原來小可長大後，憑著小紙條終於在20年後找到黃軒。

小可趕在出國進修前，特地來完成了她從小的心願，她這些年的成長過程中，從沒有忘記尋找黃軒，讓黃軒非常感動她的用心。黃軒也感嘆：大人總以為小孩不懂事，可知道，小孩有時候懂得珍惜的真情，大人往往還比不上。

外籍看護跟老爺爺之間猶如家人的感情，讓急診醫學科醫師楊大緯相當感動認為是一種善的循環。（圖／翻翻攝楊大緯臉書）

另一則急診現場，則是外籍看護與老爺爺猶如家人的動人故事。急診醫學科醫師楊大緯分享，一位90多歲的老爺爺被送到急診室時已經停止心跳，第一時間在救護車陪老爺爺就醫的是外籍看護，在她協助下，醫護人員透過電話連絡正在趕路前來的家屬，考量老爺爺年事已高，家屬明確表示不要急救，讓病人沒有痛苦地離開。

楊大緯表示，老爺爺雖然長年臥床，但整體外觀保持得相當乾淨，看得出來受到很用心的照顧，這對「不健康餘命」高達將近9年的台灣人民來說，其實並不容易。

令人印象深刻的是，外籍看護雖不是戲劇性地放聲大哭，但從頭到尾眼淚沒有停過，那持續又低沉的啜泣哭聲，感染了急救區每一個角落，旁人可以很清楚地感受到，那是真正發自內心深層的悲傷。

外籍看護一邊拭淚、一邊以濃濃口音的中文告訴楊大緯，「我一開始先照顧阿嬤，阿嬤走了以後，接著照顧阿公，已經13年了。」儘管這是外籍看護的工作，但願意付出13年的時間，盡心盡力照顧兩個老人家，直到生命最後一刻，這種超越國籍、超越血緣關係的忠誠度，是令人難以想像的。

楊大緯相信，不管是雇主，還是已經逝去的兩位老人家，過去幾年來他們對待外籍看護肯定不會差到哪裡去，楊大緯認為善的循環確實以各種方式存在著，希望大家也都能成為這循環中的一分子。

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