醫護人員平時站在第一線治療患者，但其實他們與你我一樣，同樣會生病、染疫，也會對疾病感到害怕。一位護理師4年內罹患3種癌症，曾被宣判只剩半年壽命，但她為了孩子咬牙接受副作用極強的治療，也激勵其他癌友「我都撐下來了，你有什麼理由撐不下去？」

台南市立醫院副院長、血液腫瘤科醫師李楊成，因為希望多跟民眾、患者交流，繁忙之餘利用空檔在影音平台成立「聽聽癌症在說什麼」頻道，希望透過輕鬆的方式，分享許多動人的人生故事，激勵更多受病痛所苦的患者。

李楊成認為自己的跟診護理師怡文，是他心中最堅強的神力女超人，因此特別邀請她上節目訴說自己的故事。「當我知道自己身上又發生第3種癌症時，真覺得老天很愛開我玩笑！」原來怡文在短短4年內罹患3種不同的癌症，而且都不是癌細胞轉移造成的。

2014年怡文發現罹患乳癌，為了老公與3個孩子，她堅強地積極治療，好不容易控制住病情，但2016年又在屁股發現惡性極強的黑色素瘤，而且發現時已經是末期，存活期大約只有半年。

幸好在新療法的幫助下有所好轉，多數人都無法忍受強烈的副作用，但怡文前後打了7個月，每一次打完都痛苦萬分，還曾經在路上昏迷，心想再也不打了，但想到家人還是乖乖去治療。

治療的效果很不錯，讓怡文以為終於要苦盡甘來，沒想到此時肌肉開始無力，竟又發現胸腺腫瘤，嚴重時全身都不能動，只能躺在床上，雖然怡文一向樂觀，但接二連三的疾病，連醫師都擔心她撐不下去。

但為了孩子，怡文只有一個念頭就是「堅持下去」，竟然又多活了這麼多年，她以自己為例，「我這樣都撐過來了，你有什麼理由撐不下去？」

李楊成說，大多數患者得知罹癌都是愁眉苦臉，他除了提供專業的治療建議外，也希望在有限的時間內，盡可能支持患者的身心，他最愛在診間裡跟病人開玩笑，李楊成認為「笑也是一天、哭也是一天，而且多笑可以提升免疫力」，他都這樣告訴患者，也促成他做節目鼓勵大家的機緣。

陳志金醫師（左四）分享護理師同事染疫後被照顧的溫暖經歷，認為這樣暖心的故事每天都在醫療院所上演。（圖／翻攝自陳志金臉書）

奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金則分享1位護理師染疫的故事，這位護理師確診隔離的第2天突然呼吸困難，於是緊急被送回奇美醫院，當時染疫護理師因恐懼而邊喘邊流淚，照顧她的護理師學姊立刻將她擁入懷裡，哽咽說「妳回來了，姊姊會保護妳，不要擔心」。

染疫護理師說，當時她轉進加護病房時仍然喘不過氣，她腦海裡閃過前幾天「20多歲女性打3劑疫苗無慢性病史，確診後數日死亡」的新聞，擔心自己也會發生同樣的憾事會。

所幸在其他護理師同事們的悉心照料下，染疫護理師恢復狀況良好，也讓她感受到同事之間的溫情。

陳志金說，這位護理師的染疫經歷算是有驚無險，也有著滿滿的感動，當醫療人員自己生病時，同樣會擔心受怕，也需要被關懷，但醫療人員知道接下來會發生什麼事、要如何配合治療、要相信醫療團隊能一同對抗病魔，而這樣的溫暖故事其實每天都在台灣醫療院所各個角落上演著。

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