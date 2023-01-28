浪子回頭金不換！新北市淡水山上有個「趕路的雁」戒毒村，收治患有毒癮、酒癮等學員，戒毒村的主任和同工大多是「新造人」也就是所謂的更生人，同工小乖（化名，28歲）在15歲染毒，還曾拿西瓜刀作勢砍媽媽，進戒毒村後浪子回頭，和家人關係和解，更成為染毒學員的心理支持之一，小乖用自己的路引領學員一步步重拾人生，「我們如同雁鳥朝同個方向飛行，大家彼此幫助、相挺，帶著迷途學員重回社會！」

「趕路的雁全人關懷協會」是由一對牧師夫婦於2008年創立，核心工作分別是「成癮物質戒治、毒品防制教育宣導、關懷家長吸毒的兒少生活」3大面向，並以體能、群我、認知及心靈4個核心課程協助學員戒癮。

去年12月底的清晨，新北淡水山上冬雨綿綿，但戒毒村的復育中心裡傳來陣陣詩歌唱和，這堂上的是激勵課，一對視障義工老師夫妻遠赴來此分享人生，為了歡迎老師到來，小乖坐在前面眼神專注的彈著吉他，詩歌和著吉他聲繚繞在戒毒村的4層樓建築內。

小乖今年28歲，來到戒毒村近4年時間，看著他爽朗表情和認真工作態度，很難想像他過去曾是朋友圈裡的小霸王，更在15歲染毒。小乖家庭算小康，小兒麻痺的爸爸開了家水果行，苦心拉拔3個小孩長大，小乖卻因染毒屢屢鬧事，讓兩老相當頭疼，有一次小乖毒癮發作竟拿起西瓜刀作勢要砍媽媽，這舉動傷透爸媽的心，媽媽每日以淚洗面更因此申請家暴令。

「我現在想起來還是對媽媽很抱歉，怎麼會這樣子，幸好媽媽還是沒放棄我，送我到戒毒村。」小乖每每想起仍然過意不去，所幸在戒毒村遇見人生轉折點。原來，戒毒村位在台北淡水山上，遠離塵囂，不但要被沒收手機和管控金錢，包括晨起灑掃讀經，1個月僅能和家人會面1次，幾乎斷絕一切對外聯繫，小乖心中早訂出一套脫逃計畫「我來第2天就想逃跑，暗自記牢下山路線還有公車時刻。」

第1年裡小乖想逃跑的念頭從未間斷，不過有「前輩」同工的照看，「在這裡有更多人懂我」小乖心態慢慢有了轉變，就這樣一待近4年，小乖在第2年成了戒毒村同工，第3年成為正式同工和「自勵宿舍」舍監，執行戒毒村日常庶務，每天對戒毒、戒酒學員們「看頭看尾」，從檢查房間到聊天做心理支持，一刻未歇，小乖笑著解釋「我們『趕路的雁』協會，亦即雁鳥成群朝同個方向飛翔，在這裡學員和同工如同雁群相依相挺，以此支持每位「新造人」重返社會。」

小乖15歲染毒甚至還拿刀作勢砍媽媽，他在戒毒村找到人生新契機，改變自己後重建家庭關係。（圖／侯世駿攝）

除了將自己奉獻給戒毒村，小乖最自豪的是到全台各國中小和高中進行反毒宣導，目前已經巡迴100多場，他拿著麥克風站上舞台講述自己懵懂的過往，分享給年輕學子作為借鏡，是回首過去的挑戰，也因為前往各地深入偏鄉，看見不一樣的生活，交織成正向力量，還成為其他學員的領頭羊「很謝謝協會跟大家，選擇當同工是我覺得自己做最對的事情！」

戒毒村入住以一年為期，但如果中間被發現吸毒等不當情事，就得離開，有的人僅待1、2個月，但是經過1年戒毒生活，未來能成功銜接社會，被接納回到家中，就是挑戰。

跟小乖一樣同是「新造人」、戒毒村復育中心主任蘇哲民曾誤入歧途吸食安非他命，進入戒毒村後因為信仰改造，投身引路人的工作。他說，協會看見更生人的困境，這2年啟動「復歸計畫」，在戒毒村和回歸社會中間設置「自勵宿舍」，「學員回到正常生活必須受到的適應力和衝擊力很重要，也是真正能「離毒」關鍵，目前已經有位廚師成功回到正常生活半年，讓我們很欣慰」。

身兼戒毒村正職同工，小乖說自己最驕傲的是能成為巡迴戒毒講座的一員，用自己親身染毒例子當孩子們的借鏡。（圖／當事人提供）

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