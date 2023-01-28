在八點檔《市井豪門》演紅小三的波波蓁熱愛運動、健身，但她透露自己吃東西從來不會節制，因為不小心餓到就會無法思考、無法工作，她笑說自己身上一定隨時都帶著零食跟麵包，唯一禁忌就是不喝含糖飲料，只有在過年放鬆時會讓身體一起放假，放縱地喝，曾經一個暑假就胖到同學都認不出她來，這也養成她在年後大減肥的習慣，除了到拳擊場練拳，這次她也為時報周刊CTWANT讀者示範幾招在家就能做的重量訓練。

許多沒練拳的波波蓁笑說還好還記得怎麼綁帶。（圖／趙文彬攝）

波波蓁除了重訓，拳擊、有氧、瑜珈樣樣來，拍攝現場綁起拳擊手綁帶模樣專業，但她偷偷笑說：「其實已經一陣子沒練了，還好還記得怎麼綁。」她推行微量訓練，認為運動「有做就會有效！」尤其是重量訓練，就算沒辦法一次做滿也沒關係，只要一天內達到自己的預期目標就好，「就算沒空，就一整天找時間慢慢做滿就好。」

不想出門上健身房的讀者，波波蓁推薦在家可以靠舉啞鈴鍛鍊。（圖／趙文彬攝）

在家健身她則推薦啞鈴、壺鈴這種在家就能輕鬆做，除了能提升肌力、耐力也能訓練協調性及心肺功能，波波蓁現場拿起12公斤的壺鈴說：「先練翹臀，要記得壺鈴盡量靠近身體、屁股往後推，就會感受到大腿後側很緊。」

同樣是可以瘦身燃脂的壺鈴，波波蓁會搭配深蹲效果更加倍。（圖／趙文彬攝）

接著是CP值很高的深蹲，能練翹臀也能練到全身的肌肉，加上有重量的壺鈴效果更好，她提醒：「不要凹腰，記得核心用力、要用腳去控制全身的運動。」最後她拿起啞鈴介紹兩招肩推能鍊二頭、練背，她說坐著也能練，而重量沒有限制，但可以慢慢增加。

波波蓁坦言沒工作就會比較放縱，所以年後卯起來減肥很重要。（圖／趙文彬攝）

波波蓁說屏東老家後面就是當地最大的公園，年夜飯後，全家人包括狗狗都會一起到公園散步，坐在草皮上聊天，而她回想兒時過年，最愛的就是三層肉和阿嬤做的滷肉，但高中開始全家開始改吃素食，這些喜歡的菜色就這樣消失在餐桌上，「但我和姊姊都會在餐後補吃鹽酥雞當宵夜！」她笑說：「因為放假沒工作就會比較放縱，所以年後一定要卯起來健身運動、來個大減肥。」

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