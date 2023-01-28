師姐妹兩人都說了豬哥亮過去的小故事，透露出對鎮發宮及神明的用心。（圖／趙文彬攝）

金兔年到來，豬哥亮愛女謝金晶特別與剛推出新專輯《斷腸淚》的師姐陳思安，一同到新北市板橋鎮發宮拜拜求平安，希望兔年行大運。提起自己跟鎮發宮的緣分，謝金晶說：「爸爸曾是這邊的主任委員，我也很信神佛，團拜、除夕跨年、初九拜天公、中元普渡等重要活動，只要有需要，我都會來幫忙。」陳思安也回憶某次豬大哥邀請她來廟會表演時的盛況，「整條封街，人山人海非常熱鬧，要穿越人群才能走進來」。兩人都表示豬哥亮對於鎮發宮的任何慶典從不會缺席，對神明非常有心。

豬哥亮在鎮發宮奉獻文轎、羅府千歲龍袍及帽子、太子神轎等，總價值超過百萬元，雖然父親已離開5年時間，但謝金晶每年仍會親至這邊補財庫、點財利燈，「其實跟爸爸相認之後，他帶我來就一直點到現在，迄今從來沒有間斷，整個宮廟只有143盞財力燈，主委也很貼心會幫我留我喜歡的號碼」。

陳思安和謝金晶家分享了各自家中過年要遵守的習俗。（圖／趙文彬攝）

而每年吃完年夜飯後，也會參加鎮發宮的團拜，謝金晶感性地說：「其實來這邊感覺就有爸爸的身影在，這邊煮的菜爸爸都很愛吃，他沒工作時都會來邊吃飯，跟阿姨聊天、打個麻將，這邊是爸爸最愛來的休閒娛樂的地方，來聊天、來吃飯、來泡茶、吃水果串門子，來這邊他就覺得自己不是豬哥亮。」

謝金晶回憶跟父親重逢的那年春節，跟哥哥、弟弟一起打三人麻將時，「爸爸說不想跟小朋友打」，話雖如此，豬哥亮還是後面幫愛女下指導棋，，而她果真聽牌自摸贏了。她也自爆小時候非常調皮，把沖天炮射到鄰居衣服，「大概是國小的時候，玩沖天炮時亂瞄準，結果不偏不倚的就射中一起玩的隔壁鄰居，對方的衣服就這樣燒起來，還大哭跑去跟大人告狀」，迄今想起那幕依舊印象深刻。

謝金晶每年都會親至這邊補財庫。（圖／趙文彬攝）

相當重視年節氣氛的謝金晶，她也說起家中過年禁忌跟習俗，「我自己就是過年的時候不掃地、初一一整天不洗澡，不能剪指甲、不能剪頭髮，還有一定要穿新衣，初二則會比除夕夜還熱鬧，因為阿姨會帶表弟表妹回來，而阿嬤到現在都還會包紅包給我，收到之後就會放在枕頭下放一整年，收到新的才會換掉，因為是很重要長輩給的不能花」。

陳思安則說家裡兄弟姊妹信仰雖不同，但過年還是會聚在一起吃團圓飯，滿桌都是大菜，「過年那段時間所有的燈都要打開，包括廁所都要打開，整年運勢都會很順，還有一定要守歲」，逢三節也會去台南新營太子宮進香拜拜祈福求平安，相當虔誠。

謝金晶年年點財利燈，讓她覺得對自己很有幫助。（圖／趙文彬攝）

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