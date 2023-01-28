彭博引述知情人士報導，美國與日本及荷蘭今天協商結束，就限制部分先進晶片製造設備出口至中國達成協議。

報導指出，這項協議將展延美國去年10月實施的部分出口管制措施至總部設於這兩個盟邦的企業，包括艾司摩爾控股公司（ASML Holding NV）、尼康公司（Nikon Corp）和東京威力科創公司（Tokyo Electron Ltd.）等。（譯者：徐睿承）1120128