網紅「黑男」時常以穿著清涼的性感正妹為主題，深受觀眾喜愛，近日黑男在YouTube頻道分享一支短片，只見一名正妹店員戴著口罩，身穿白色低胸上衣，正在為客人盛裝滷味，微微彎腰的姿勢，讓豐滿的上圍呼之欲出，性感身材也掀起網友熱議。

黑男於27日在YouTube分享一支4分鐘影片，從影片中可見他似乎正在採買年貨，畫面中可看到有名正妹店員戴著黑色口罩，身穿著白色低胸上衣與白色熱褲，正在為客人盛裝一盤滷味。黑男當場試吃招牌豆干後，立刻買了一盒招牌豆干、豬耳朵、芋頭粥。

網紅黑男上傳了一支滷味店正妹的影片，引起網友熱議。(影片來源/黑男邱比特 Youtube)

不過，令觀眾印象深刻的是，正妹店員彎腰裝滷味的姿勢，讓豐滿的上圍看起來呼之欲出，她最後更對鏡頭比出再見的手勢，親切甜美態度融化了許多顧客的心。黑男事後也神出該正妹店員的IG，原來是大尺度模特兒「涼子」，有2.8萬人追蹤，IG有許多她的攝影作品。

貼文一出，許多網友紛紛留言激動表示：「後面遊客經過，眼睛都瞪的超大，尤其男性」、「這滷味在哪買啊，好想過去買，超好吃的樣子!」、「果然是掌握流量密碼的男人，」、「眼福和口福兼備」、「確定客人是來吃『滷』味嗎！~」「我發誓，我根本不知道在賣什麼東西，就一直在看畫面正中間的美好風景」、「穿這件衣服等於沒穿，但又比不穿厲害，真厲害」、「如果我是這些同事，真的很難控制自己不去看」。