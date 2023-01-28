好市多販售許多特殊產品，一名網友分享一款戶外遮雨棚，看起來很可愛，但一組要價8萬多元，讓他好奇到底誰會買，引起網友討論，出人意料的是，還真有許多民眾已經買回家，有些人當雜物間，有些人則拿去當寵物屋，讓不少人感嘆直呼，貴的從來不是遮雨棚，是放遮雨棚的地，只能說台灣有錢人好多。

一名網友天在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》上分享，好市多推出「戶外遮雨棚」，看起來很有質感，空間也超大，可透光、耐風雨、防紫外線，但一組售價82439元，相當不親民，讓原PO好奇詢問，雖然這產品酷斃了，但到底是什麼人才會砸錢買這組回家啊？

貼文引起熱烈討論，令人意外的是，這款戶外遮雨棚竟然有不少人買，有網友分享姊姊家的庭院，表示姊姊說買這棟比自己蓋還要便宜；另有網友說，朋友當初看到立刻就買回家，目前放在公寓頂樓堆放物品；還有網友透露，意外發現鄰居也有買，但對方是拿來當「狗界豪宅」，給家裡的狗寶貝住。

售價8萬多的遮雨棚出乎意料的夯，讓不少網友驚呼，「貴的從來不是遮雨棚，是放遮雨棚的地」、「有錢的人好多」、「不知道多久會在奇葩裝潢的粉專看到」、「好想當鄰居家的狗」。另有已經購入的網友分享，雖然比起自己裝潢費用便宜，但是這款遮雨棚會漏風，冬天蠻冷的，而且也會擔心颱風來的時候會不會被吹走。