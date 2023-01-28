前副總統陳建仁31日將就任行政院長，新內閣名單持續曝光，卻不見曾代表民進黨參選台北市長的衛福部前部長陳時中，引發外界熱議。國民黨台北市議員徐巧芯認為，陳時中跌落神壇後已被踢掉，綠營眼下打算將陳建仁打造為「新神」，陳時中的處境可謂「可割可棄」。大批網友則直言，陳時中未能入閣關鍵在「仇恨值」三字，他高升所可能帶來的怒火，讓民進黨相當害怕。

徐巧芯昨（27）日在《中天新聞》政論節目〈鄭亦真辣晚報〉中表示，陳建仁是民進黨新一波造神的對象，上一波被造神的對象則是陳時中，民進黨打算將造神陳時中這套模板復刻在陳建仁身上。

徐巧芯更直言，造神起來後，跌落神壇怎麼辦？將他踢掉就好。例如別的縣市首長或是團隊敗選了，還可以升官，民進黨立委管碧玲就是陳時中競選團隊裡面的人也升官了，就唯獨陳時中沒官做，實在是「可割可棄」。

此說法引發熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「陳時中仇恨值實在太高」、「陳時中跟林智堅是九合一選舉仇恨值最高的2人」、「這仇恨值高到連民進黨都超怕」、「仇恨值太高，只能入府保護管束」、「陳時中、林智堅還是有機會的，只是仇恨值太高得先放著緩一緩」、「陳時中只是民進黨擺的選舉棋子，原想利用疫情創造一個假神來搶台北市政府，再說在後期民進黨的各派系都不喜歡牠，又是個大敗將，更不得到寵愛啦！」