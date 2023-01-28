本土天團玖壹壹憑著接地氣又洗腦的歌曲在台灣流行音樂上佔有一席之地，然而他們日前到小S的節目上擔任嘉賓時，發現春風與小S兩人互相欣賞，因此被周圍的人鼓譟「親一個」，小S便大方向春風索吻，沒想到春風害羞到一度拒絕，笑翻現場所有來賓。

日前玖壹壹到《小姐不熙娣》春節特集中作客，節目一開始小S直接表示最期待玖壹壹的表演，甚至表白最喜歡團員春風，然而過去春風也曾表示自己相當欣賞小S，於是現場開始起鬨：「親一個！親一個！親一個！」，小S也非常大方地走到舞台中央向坐在一旁的春風嘟嘴索吻，讓春風臉漲紅當場超級害羞。

看到春風害羞到讓坐在椅子上不敢動的小S當場直虧他：「你怎麼這麼臭俗仔你，為什麼不跟我親一個，一下下就好，又沒有叫你放進去」，聽到後春風也立刻上前不過只敢以借位方式親小S，讓小S忍不住嗆：「我們綜藝節目都是來真的！」抵不過現場鼓譟的春風才親了一下臉頰，但小S還有些不滿表示：「還是有點距離欸」，但春風堅持真的有親到，讓現場來所有人都笑翻。

除此之外，在節目的尾聲玖壹壹另一位洋蔥先是表示與交往十多年的女友近期有聊到結婚的事情，接著成員建志在小S的提問下也大方承諾會將女友Mia娶回家，更大方在節目上親吻女友，讓現場氣氛瞬間嗨到最高點。