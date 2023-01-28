民進黨九合一選舉慘敗後，內閣改組名單陸續出爐，包括前副總統陳建仁接任閣揆、前桃園市長鄭文燦擔任副閣揆、前交通部長林佳龍出任總統府祕書長。前台南縣長蘇煥智認為，顯然民進黨主席賴清德完全被排除在內閣成員徵詢程序，並斷言民進黨2024總統大選黨內初選，可能不會只有賴清德一人！

蘇煥智昨(27)日在臉書提及陳建仁組閣所代表的意義，首先，蘇煥智認為，賴清德顯然完全被排除在內閣成員徵詢程序，反而形成蔡英文、陳建仁、蘇貞昌、鄭文燦、林佳龍結盟，而賴在行政權作為上完全被邊緣化。

此外，蘇煥智認為，陳建仁從拒絕接閣揆轉為同意接任，其企圖心是否只在擔任看守內閣，或是有更大的雄心？值得觀察，「看來誰能代表民進黨成為總統候選人，黨內初選可能不會只有賴清德一個候選人！」

陳建仁昨在臉書公布首波內閣改組名單，包括鄭文燦出任副閣揆、祕書長李孟諺留任，行政院發言人則由內政部次長陳宗彥轉任。此外，8名政務委員全數留任，除林萬億、張景森、鄧振中、羅秉成、黃致達外，吳澤成將持續兼任工程會主委，龔明鑫兼任國發會主委，吳政忠兼任國科會主委，而文化部長李永得將轉任政委。