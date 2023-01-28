香港天王劉德華2008年與朱麗倩結婚，12年前生下女兒劉向蕙（Hanna），劉德華也搖身成為寵女狂魔。近日逢農曆春節，有網友直擊劉德華現身馬來西亞，應是回老婆娘家一起過年，而朱麗倩的舅舅陳志遠也陪在一旁，他身價上億，被封為「大馬十大富豪之一」，可見劉德華和陳志遠有說有笑，和老婆的親人感情不錯。

劉德華去年底被拍到現身看女兒劉向蕙的學校表演，先前他便透露為了女兒的教育親力親為，天天送女兒上、放學，更親自挑學校、替女兒註冊報名，甚至放下天王身段看女兒的成果發表，直擊的網友也感慨寫下：「劉德華觀看他女兒學校的演出。這個星爸還是非常稱職的，送女兒上學，參加女兒的活動，值得爸爸們學習！」

劉德華2009年才承認跟朱麗倩結婚。（圖／取自《on.cc東網》）

近日，有網友直擊劉德華現身馬來西亞，和朱麗倩的舅舅陳志遠一同到前往吉隆坡慈濟靜思堂祈福，劉德華毫無天王架子，畫面相當溫馨。而劉德華過去就表示自己是虔誠佛教徒，不僅夫妻兩人吃素，連女兒都是吃「胎裡素」，老婆剛生產完時，由於月嫂不吃素，自己便推掉工作在家幫忙打理老婆、女兒的飲食，相當用心。

網友直擊劉德華回馬來西亞過年。（圖／翻攝自青春娛樂台微博）

而朱麗倩的舅舅陳志遠也也來頭不小，是成功集團的創辦人，他在1984年收購該企業，隔年轉型成企業私營化，事業涉及及房地產、餐飲、地產和股票，是馬來西亞十大富豪之一，女兒陳雪玲也是標準的白富美，13歲時就開始學習接管家中企業，還擁有私人飛機，被稱為是「瘋狂亞洲富豪」真人版。