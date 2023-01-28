尋求隊史第3座世界大賽冠軍的大都會補強工作不間斷，根據大聯盟官網消息，大都會送上4年5000萬美元（約15億1230萬元新台幣）合約，續約「內外兼修」的工具人麥尼爾（Jeff McNeil），沒有意外雙方將合作到2026年，2027年有一個球團選擇權，若大都會選擇執行則合約總價來到6375萬美元。

原本麥尼爾將在休賽季提起薪資仲裁，因為大都會提出的1年625萬美元合約，與他要求的775萬美元有些落差，為了避免走向仲裁，財大氣粗的大都會直接幫麥尼爾加薪，這份合約保障到他33歲為止，由於新賽季將限制內野守備佈陣，將有助於增長球員打擊率，擁有出色擊球技巧的麥尼爾恐怕不再吃香，因此這筆合約對他來說相當具有吸引力。

麥尼爾生涯一共2039個打席，僅吞下242次三振，自2018年以來超過1000個打席的球員中，只有9位球員被三振率低於他，麥尼爾去年賽季出賽148場比賽為單季新高，生涯第2度入選全明星賽，季末也以3成26打擊率奪下個人首座國聯打擊王以及國聯銀棒獎。

除了頂尖打擊技巧外，麥尼爾多功能守位也是大都會願意提出長約的一大關鍵，上賽季他主要負擔二壘位置，也有多達47場比賽以外野手身分亮相。不過麥尼爾這筆合約平均年薪來到1250萬美元，將繼續堆高大都會今年賽季的團隊薪資，加上奢侈稅預計會來到4.67億美元，這將會突破大聯盟的紀錄。