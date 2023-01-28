網友留言。（圖／截自臉書）

總統蔡英文昨（27）日在總統府召開記者會，正式宣布將由前副總統陳建仁接下閣揆，預計於31日上任。陳致詞坦言，自己的確對接任閣揆有相當的猶豫，除了必須放下手上繁重的學術研究工作，還有就是蘇貞昌內閣的成績實在太傑出，他怕無法挑起此重擔。這段話在網路掀起熱議，網友不僅質疑他是放不下中研院高薪，更關切他的論文抄襲爭議，紛紛留下《後宮甄嬛傳》經典台詞「建仁」就是矯情回嗆。

陳建仁昨日在記者會上盛讚，蘇貞昌內閣團隊行動果敢、很有效率，因此得到了公眾的信任，一直得到了很高的民調滿意度。蘇內閣推動了許多有效的方案和政策，讓台灣在疫情期間不僅經濟發展，在社會安定方面都受到了國際矚目。

陳建仁坦言，蔡英文向他徵詢出任行政院長時，他確實有相當的猶豫，因為必須放下手上重要的學術研究工作，還有許多國際學術交流合作的計畫要進行，且要延續蘇貞昌如此傑出的成績，他也擔憂自己無法挑起如此重擔。但全球與台灣都面臨疫後堅韌重建的必要性與挑戰之際，大家必須放下自我，思考該如何承擔為台灣付出。

陳建仁這段話迅速引爆討論，大批網友非常不以為然，紛紛湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「賤人（建仁）就是矯情，想靠上帝騙選民 ！」「又要請出金句了：賤人就是矯情！」「還是甄嬛傳有遠見，建仁就是矯情」、「蘇貞昌假如做得這麼好，還輪得到你來接？」「傑出還是劫出，要搞清楚耶」、「你論文是不是也有問題啊？而且大家都知道中研院工作月薪近50萬了，講成這樣真的矯情」。