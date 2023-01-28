過年期間出遊用餐，再度出現消費爭議。一名網友分享，他全家訂了台東某知名餐廳的位子，預約無菜單料理，收費是每人600元，結果所有人「只吃到3道菜」，氣得發文怒轟有夠黑心！

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」分享，他們一家6人挑了台東某無菜單料理，當初打電話訂位時，還先問有哪些菜色，店家說有石頭火鍋，不料到了現場用餐，從頭到尾就3道菜。

傻眼的原PO還一度懷疑，問店員「只有這樣嗎」，得到肯定答覆，讓他氣得大罵「不覺得太誇張嗎？好意思收1人600？有夠黑心，建議訂位前三思，不然怕大家吃完砸店」。

網友看傻，紛紛留言回應「老闆賺翻」、「等店家出來說明」、「鋪在盤子上面的葉子可能一片就要1000」、「3600元才3道菜，真的很扯」、「會不會實際600，另外3000算服務費」、「我做餐飲業我也覺得誇張」、「一個人都吃不飽了，何況6個人」。