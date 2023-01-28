台北一名女子因和男網友有訴訟糾紛，竟在臉書社團中張貼傳票開酸「可憐醜男」、「約炮約不成被告」、「笑死真的噁男無極限」等文字，還標記當事人，男子看到貼文後氣得提告，台北地院審理後依散布文字誹謗罪，判她拘役40天，可易科罰金4萬元。

花花（化名）和阿宏（化名）兩人有訴訟糾紛，花花在2020年1月間於臉書成員高達22萬人的非公開社團「Garena傳說對決玩家討論區」中張貼和阿宏訴訟糾紛的傳票照片，並留言嘲諷「可憐醜男約炮約不成被告，勸你閉嘴」、「噁男的所作所為大家也都知道喔」、「什麼我的所作所為，事實上就是你下面癢想約炮被我拒絕了，惱羞成怒，笑死真的噁男無極限」等不實言論，

阿宏表示自己和花花是打線上遊戲的網友關係，雙方曾見面2次，由於花花PO出的傳票有自己的本名，且花花還在留言處標記他，另外花花張貼的照片也有他腳上的刺青，阿宏表示遊戲社團中有自己的朋友，好友們看到照片就會認出是他。

對此花花則辯稱，標註阿宏是在回答他的問題，請他傳話給第三人，不是在罵他，並強調臉書中有些留言不是自己留的。

台北地院審理後認為「醜男」、「噁男」等係屬無端謾罵，已逾合理評價範圍，且花花隨意指謫阿宏約炮被拒絕惱羞成怒等不實事項，而損及阿宏名譽，依照散布文字誹謗罪，判處花花拘役40天，可易科罰金4萬元。