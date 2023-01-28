老戲骨李立群去年7月從上海返台過起退休生活，先前因當地封城玩起抖音的他，回到台灣後不忘透過抖音分享近況，日前吃年夜飯時，李立群也開直播分享家中的年夜飯菜色，可見小他9歲的太太林麗欽開心陪在一旁，更吸睛的是他很少在鏡頭前露面的兩位帥兒也對鏡頭打招呼，讓網友狂讚「比爸爸帥」。

李立群先前除夕夜開直播和網友拜年，可見他鬍子斑白，雙眼依舊炯炯有神，一家人都應景換上紅色上衣，而李立群家的年夜飯超豐富，有雞、蛤蜊、蝦、和佛跳牆，李立群開心介紹說：「年夜飯，這個算年夜飯，我老婆、我內人，我大兒子、我小兒子，我女兒在北美，年夜飯、圍爐飯，祝大家除夕快樂、新年快樂！新年好！發財平安！」

李立群小兒子（左）、李立群大兒子。（圖／翻攝自娛聞蜀黍微博）

而影片中可見林麗欽露出燦笑，戴著眼鏡的大兒子李元太微微揮手，留著中分頭的小兒子則略顯羞澀，舉著筷子也揮了手，他是圈外人，未曾被透露姓名，而 李元太曾跟爸爸一起演過舞台劇《傻瓜村》，一家四口氣氛溫馨，未見有兒子女友或太太出現，可見兩個兒子應該都未婚，長相引發外界討論。

李立群透露女兒李元元在美國。（圖／中時資料照片）

至於李立群的女兒李元元多年前繼承老爸衣缽出道，一同演出林心如等人主演的《她們創業的那些鳥事》，李元元受訪時自曝有黑人男友，多年前在LA進修表演時認識，幾個月後有網友酸：「真給李立群老師長臉。服，沒白去美國留學」，李立群也高EQ回：「他倆分手一陣子了。我女兒的初戀，妙哉！」