小編今（28日）精選5件不可不知的國內外財經大事。國內房市黑天鵝滿天飛，預料將面臨6大結構性的轉變，同時還必須提防4隻灰犀牛的動向，可能再次讓房市受到衝擊，包括政策面是否再出招打房、全球景氣展望下修、市場潛在的超額供給及兩岸地緣政治風險。

【1】黑天鵝滿天飛 兔年房市 六結構性反轉浮現

走過開高走低的2022年，在「平均地權條例修正案」以迅雷不及掩耳的速度順利在立法院初審後，房市景氣猶如三溫暖一般，景氣將迅速從房價末升段，進入空頭，多頭掰了！邁向「黑天鵝滿天飛」的2023年，「平均地權條例修正案」一如預期，火速三讀，房市正面臨六大結構性反轉的考驗。

【2】元宵＋紅包行情 紅盤續航力強

台股虎年封關日前夕，指數反覆挑戰萬五無果，春節12天的休市期內，美股財報及部分總經數據陸續揭露，金兔年開紅盤變數較多，不過紅盤後一周緊接元宵節到來，在資金持續回流下，多頭續航動能充沛。

【3】裁員惡浪 撲向非科技業

自2022年底矽谷科技大廠陸續宣布裁員以來，這波裁員潮，已逐漸蔓延至其他產業。化學大廠陶氏（Dow）近日宣布裁員2,000人；玩具大廠孩之寶（Hasbro）也宣布全球裁員15％，凸顯全球經濟前景惡化。

【4】大老示警 貨櫃航運 獲利陷入三大考驗

貨櫃航運業2023年面臨三大挑戰，全球貿易下滑、運價崩跌、新船激增，運價已快速下滑到接近2015～2019年平均數，部分國際機構、航運大老示警，除非船公司大幅調整運力，否則運價戰繼續打，美西、歐洲等航線盈虧線難守，船公司獲利將大幅縮水，小船公司恐出現虧損。

【5】新車2023銷售 可望逐步回溫

2022年汽車產業歷經疫情、物流、晶片荒、俄烏戰爭、美中對抗等種種考驗，生產供應秩序大亂下，各車廠窮於應付各種變數，儘管後疫情時代，民眾報復性購車需求出籠，但2022年全球汽車銷售量卻不增反減，勉強守住8,000萬輛規模。台灣也飽受新車供應不足的衝擊，2022年的新車銷量跌破43萬輛，年減約4.5％。