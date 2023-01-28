前副總統陳建仁31日將接任行政院長，引發各界討論。媒體人李艷秋指出，「主告訴我要幫鄭運鵬」這句話是陳最難堪的笑柄，雖他與天主間的對話旁人無從查證，但其卻犯了天主教「十誡」中的第二誡「毋呼天主聖名以發虛誓」，以及第八誡「毋妄證」。此說法引爆熱議，大批網友極為憤怒紛紛留言痛批。

李艷秋昨（27）日在臉書粉絲專頁「李艷秋的新聞夜總會」發文表示，陳建仁除了為高端疫苗背書相關爭議，要面對最難堪的訕笑，應該就是「天主告訴我要幫鄭運鵬」。

李艷秋指出，這句話其實是陳建仁和天主間的對話，旁人無從查證，只不過一般人的認知，天主教「聖騎士」和乩童應該不在一個檔次上。更嚴重的是，在天主教的「十誡」中，陳就犯了第二誡：毋呼天主聖名以發虛誓，以及第八誡：毋妄證。為了選舉、為了一個和天主比起來微不足道的黨，陳的犯誡只能看天主在不在意了。

此文獲得破5000個讚與超過500則留言、逾300次分享，迴響相當熱烈。網友紛紛表示：「騙神仔+1，反正這個黨只要能當高官啥都不在意」、「說的好，他犯了十誡中的二誡，且缺乏愛與包容」、「好不意外的老英老男孩」、「選舉落敗升大官已是民進黨執政常態，誰上任都不足為奇也不抱期待，只有政黨輪替才有改變的希望」、「由此可見，誠信在民進黨裡面真的不存在也不需要！」