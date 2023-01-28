人氣南韓女團TWICE成員周子瑜今年返台過農曆新年，低調與家人共享天倫之樂後，終於在昨(27)日於社群平台上傳一系列在北部走春的出遊照，在信義區、十分車站、平溪等地方都可以看到她留下倩影，她也在貼文祝福粉絲：「願大家心想事成，年年有瑜（雙關）。」

從周子瑜曬出照片中，可以看到她戴上白色絨毛漁夫帽，搭配杏色外套與牛仔寬褲和球鞋，並披散一頭咖啡色長髮，看起來青春又休閒，在戶外拍照的時候，她悄悄摘下口罩，露出一張精巧的瓜子臉，看得出天生麗質，明星氣場全開。

周子瑜除了前往熱鬧的市中心，近距離拍下壯觀的101大樓，還前往平溪放天燈遊玩，寫下來年的心願，「願我愛的人都健康、平安、快樂，心想事成」，留下自己的名字之餘，還附上一個愛心和笑臉圖案。

貼文上傳短短幾小時內，已吸引110萬人按讚，許多粉絲看到周子瑜的美照後都惋惜地說：「每天都在信義結果還是遇不到妳」、「還有去放天燈！沒被認出來嗎」、「子瑜為什麼可以怎麼拍都像畫報」、「子瑜妳在十分車站，卻不知道我十分喜歡妳。」