本土天王吳宗憲兒子鹿希派（吳睿軒）日前被直擊，強忍八度低溫在新竹某百貨廣場上，一邊唱歌一邊賣爸爸吳宗憲的卡拉OK產品，對此，身為姐姐的Sandy（吳姍儒）表示，知道有許多人笑著他的不足或不好，接著坦言：「這件事我做不到，所以我佩服他做了這個選擇」。

吳姍儒昨（27）日在臉書上發出長文表示，弟弟鹿希派在過年急凍的溫度下，「主動跑到卡拉轟天雷的販售攤位去盡他的一份心力。影片裡是初四對吧，我在家休息、我家人們都各自有各自的活動與安排，當然不外乎是過年期間的各種休憩」，而對於弟弟去幫忙叫賣這件事完全不知情。

接著，她提到許多人笑著鹿希派的不夠或不好，對此她坦言不知能為鹿希派做什麼，「但至少我身為姊姊可以告訴大家他平常讓我翻白眼的弟弟模樣也有非常簡單可愛的時候，他選擇過年期間在沒什麼人的廣場上唱歌販售家裡的產品⋯這件事我做不到，所以我佩服他做了這個選擇」，而她也認為，弟弟需要她義無反顧的愛與相信，「他有自己的人生，要跌撞自己的一條路，甚至⋯要不斷面對、選擇熔斷迴路重新接起作用優良的線圈」，也強調「成長是持續進行的工」。

最後，吳姍儒表示，這篇文章不是要替弟弟護航及背書，只是她身為姊姊的心情抒發「我很愛他（雖然我愛他的方式他不一定喜歡）我有時候很喜歡他也有時候很不喜歡他（就跟所有人對自己家人的狀況一樣永遠浮動）他不小了，但他其實就只不過是個24歲的人而已。其他家庭裡的細節我不需要向外界多說明，就讓我抒發一下吧，弟，姐愛你」。