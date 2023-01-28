18年前湖南少年梁攀龍攀飛機起落架昆明飛重慶高寒缺氧1.5小時今安在。（網易）

18年前湖南少年梁攀龍攀飛機起落架昆明飛重慶高寒缺氧1.5小時今安在。圖為當年獲救後受檢。（網易）

18年前湖南少年梁攀龍攀飛機起落架昆明飛重慶高寒缺氧1.5小時今安在。圖為梁攀龍現況，開了寵物店。（網易）

大陸網易報導，2004年11月11日上午，四川航空B320客機3U8670班次從雲南昆明起飛、降落重慶機場後，在飛機起落架上發現有小孩衣服，一時繃緊神經檢查，果然在起落艙內找到全身發抖、意識昏迷、未滿14歲瘦小男孩梁攀龍，竟然還活著，經機場醫護人員後送醫院搶救脫險。梁攀龍才坦承從湖南懷化逃家到昆明、再「搭機」到重慶，聞者無不嘖嘖稱奇，攀龍附「機」者如今安在？

原來昆明到重慶900多公里路程、上萬米高空，氣溫零下二、三十度，飛行1個半小時，任誰也熬不住，梁攀龍竟然活了下來，難道是「攀龍」名字取得好。

經查，1990年出生在湖南懷化的梁攀龍，父親在廣東打工、母親在家照顧他和哥哥。從小功課不錯、喜歡畫畫，家長還湊錢為他報名美術培訓班，只是好景不常，升上初（國）中住校後，交了損友經常翹課沉迷網吧，被校方發現後，回家遭父親體罰，正值青春期叛逆，離家出走。

梁攀龍從湖南懷化逃票上火車，一路坐到張家界逃家一星期受不了自行返家。沒多久，又第二次離家坐霸王火車，跑到貴州貴陽，還被撞傷腿，經員警和報社聯繫送他回家。盡管這次家長已改用懷柔管教，梁攀龍又踏上第三次離家出走。

這次搭上貨運列車的梁攀龍，到了昆明，遇到好心的巡防解放軍「阿兵哥」，因不願吐實身分，被送到昆明救助站安置。結識了大他一歲、也是逃家的少年束清，兩人後來逃離救助站。遛達到昆明國際機場，從圍欄缺口鑽進去玩，並倒在跑道旁草坪過夜。隔天一早，被「走到」身邊的民航飛機聲吵醒，兩人壯膽跑到機艙門，太高爬不上，轉向飛機輪胎，攀著輪子爬上起落架。

2004年11月11日上午8點10分，兩人玩得興起，殊不知飛機已緩慢啟動，反應過來時，機體已跑了起來，兩人不敢跳下去，只好緊抓住能抓著的東西跟著起飛。梁攀龍緊緊地抓住一旁起落架金屬桿子，但束清沒那麼幸運。梁攀龍回憶，當時飛機起飛後，束清什麼都沒有抓住，很快就被刮落掉下。這時他更是死死地抱住起落架，一刻都不敢鬆手。8點14分，昆明機場地面工作人員，發現空中墜落的束清，已當場死亡。

後來起落架收回艙內，他因瘦小，正好所處位置在起落架回收時留下足夠空間，就這樣避開了被擠成肉餅的危險。接下來，他找到一處安全角落，靜靜蜷縮。但空氣越來越冷越稀薄，他頭暈目眩感覺從極冷感到暖和，甚至「太熱」脫掉外衣。

機組和醫務人員聽到這裡，為他捏了一把汗，原來這是凍過頭冰冷僵硬，感覺手熱得發燙的錯覺。因民航機飛行高度在一萬米左右，每升高100公尺，氣溫就會降低攝氏0.6度，藏在起落艙的梁攀龍，周邊氣溫大概在零下30度左右，再加上高空氧氣稀薄，一般成年人在零下50度左右加上缺氧，撐不了半小時，而不到14歲的梁攀龍卻經歷了一個半小時。幸好，他只知道一定不能睡著。

也不知道是奇蹟還是怎樣。當梁攀龍快要堅持不住昏迷時，起落架緩緩地打開，強烈的求生欲望驅使著他的身體艱難地爬向起落架。然後緊緊地抱住支架，經歷過缺氧和寒冷折磨，梁攀龍僅剩下求生本能，在飛機平穩降落後，梁攀龍不自覺地又爬到安全的角落便昏昏沉沉地睡著了。

之後地面上的工作人員按照慣例檢查飛機情況，當看到捲在起落架上的衣服時，感覺不對勁立即上前檢查，隨後便看到了在起落架艙內的梁攀龍，第一時間檢查還有心跳呼吸後，馬上聯繫了塔台尋求醫療救援。

經過醫院搶救，梁攀龍脫離危險，但在低壓缺氧嚴重環境待了一個多小時，大腦嚴重缺氧，視網膜和耳膜都受到一定損傷。之後一年內他得了嚴重航空性中耳炎和噪音性聽力受損。一隻耳朵耳膜內陷，另一隻耳朵耳膜穿孔。視力也受到影響，腿腳經常抽筋。一直到4年多後，才完全恢復正常生活。

梁家也對川航有疏忽，委託律師提出民事訴訟要求賠償，後來雙方以補償5萬元人民幣和解。

親歷生死關頭後，梁攀龍大徹大悟，重新投入美術。父母也給他改名「子松」盼大難不死必有後福，重生的梁子松努力繪畫和學習，考上了大陸四大美院之一的四川美術學院。畢業後，如今已32歲的梁子松從事繪畫同時，在重慶經營了一家寵物店。