北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓今天譴責美國承諾向烏克蘭提供戰車，稱華府為了透過代理人戰爭贏得霸權，「進一步跨越紅線」。

路透社報導，根據官媒北韓中央通信社刊登的聲明，北韓領導人金正恩握有重權的胞妹金與正說，在俄羅斯對抗美國時，北韓將「站在同一個戰壕內」。

在德國宣布提供豹2戰車（Leopard 2）給烏克蘭之後，美國本週跟進，也將供應31輛美國最先進的戰車。西方國家承諾提供主要用於攻擊的武器，打破了西方支援烏克蘭對抗俄羅斯入侵的禁忌。

金與正在聲明中說：「我深感關切的是，美國向烏克蘭提供用於地面攻擊的軍事硬體設備，升高戰爭局勢。」她還說，美國與西方國家「沒有權力或理由中傷主權國家行使自衛權」。

擁有核武的北韓去年發射的飛彈數量創下新高，包括射程可達美國本土的洲際彈道飛彈。美國與南韓官員也警告，北韓可能準備進行自2017年以來的首次核子裝置測試。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1120128