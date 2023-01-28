激起五、六、七年級生熱血的電影《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》，在台上映後引爆話題，不少人春節期間衝電影院回味年輕時光，甚至有人日文配音、中文配音各看一遍。日前有網友表示，《灌籃高手》漫畫出現翻譯上的嚴重錯誤，「三井壽被留級」在原文漫畫並沒有這樣的劇情；尖端出版社27日晚間PO文道歉，同時提出補償措施。

「我現在才知道灌高翻錯有多離譜」，年前有網友在批踢踢發文，他從來沒看過「三井壽被留級」的劇情，尖端版的翻譯有嚴重錯誤，大然（出版社）雖沒有翻錯，但也搞錯對象。

文章公開後引起網友熱烈討論，「難怪我覺得奇怪，一堆人說三井留級真的莫名其妙」、「日文不講你我他，不看仔細很容易整句意思全錯」、「以前不知道三井為什麼留級，收到新裝版才知道原因」。

尖端出版社27日晚間透過臉書PO文道歉，「感謝熱情讀者指正，《灌籃高手完全版》第24集第239頁及《灌籃高手新裝再編版》第20集第241頁，因譯者理解錯誤導致誤譯，編輯也未能發現，影響讀者閱讀體驗，深感抱歉」。