大陸央視新聞28日報導，大陸文化和旅遊部數據中心27日公布最新數據。春節假日七天，大陸國內旅遊出遊3.08億人次，恢復至2019年春節同期的88.6％。實現國內旅遊收入3758.43億元（人民幣，下同），恢復至2019年春節假日同期的73.1％。中國旅遊研究院院長戴斌分析，從結構性數據上看，儘管出遊人次恢復到了88.6％，但是旅遊消費只恢復到73％，也就是說，從人均消費相對於整體的出遊規模來看，還稍稍差了那麼點。所以，開高以後，整個旅遊消費還要穩步增長，消費心理向積極方面回檔需要一定的時間。

戴斌稱，他很少會用「報復性」這個詞，覺得這是一個穩步發展回檔的過程。過去三年，大家出遊是有太多限制，現在拿掉以後，是不是完全回到過去？不是，大家有一個消費心理，從謹慎到積極回檔需要時間。但也出現一些可喜變化，比如從元旦來看，大家出去的距離是增長的，但是在當地基本上是趴著不動，這次春節大家明顯能感覺出來，出去的跑得越來越遠了，出遊的半徑越來越大了，這就意味著大家消費的心理開始從一種謹慎慢慢向積極方面回檔，當然這需要一定的時間。

戴斌覺得，表面上看是經營模式問題，背後反映的是旅遊發展的理念問題。在相當長一個時期，大陸對旅遊的認識是團隊旅遊，是景區，是旅店，是旅行社。可是今天看越來越多遊客是散客出遊，越來越多遊客是自己去發現哪些地方是值得去的，而不是您告訴我這個地方值得去就去，讓我花錢我就花錢，就是自主自助的這個趨勢起來以後，很多企業沒有完全跟得上。

戴斌認為，他最怕的是旅遊企業未復活先失血。比如過去有些政策，對旅行社暫退100％的品質保證金，是不是市場恢復了這個政策就要抽回去呢？還希望能夠延續一段時間，給企業一個休養生息的空間。過去在財政、金融、稅收、租金這些方面的政策也希望能夠繼續延續。更重要的是，幫助企業培訓員工，把員工招回來。客觀講過去這三年，旅遊企業受損太大了，很多價值鏈和供應鏈，都面臨重組過程，如果這個問題解決不了，可能「病去如抽絲」的時間更長。

戴斌分析：一，旅遊市場還會繼續沿著個性化、品質化的方向去發展，大眾旅遊的基本面是不會改變的，大眾旅遊要求必須把旅遊的權利讓更多的城鄉居民去分享，包括農村居民。二，要求用文化來引領旅遊發展，也就是一直強調的「以文塑旅、以旅彰文」，推動文化和旅遊深度融合，這個趨勢也不會改變，所以看很多的場景是文化豐富了旅遊產品，拓展了旅遊的消費空間。三，科技時尚仍然不會改變，看很多包括機甲、巡遊、沉浸式演出背後都有科技在支撐。四，最關鍵的是品質和安全的要求不會改變。比如說露營，如果還是繼續野蠻生長，搭一個帳篷大家就去玩，那麼這種露營形式的時代就會過去，但是這個需求不會改變。