29歲女星謝京穎以亮麗臉蛋和傲人身材獲得不少粉絲喜愛，2016年加入八點檔後，接連出演《大時代》、《黃金歲月》、《市井豪門》等深受好評。事實上，謝京穎過去也是啦啦隊女神之一，身材相當火辣，近日她曬出婚紗照，大秀深邃事業線，辣翻不少觀眾。

謝京穎近日在社群平台分享一系列的工作側拍照，只見她一襲的鑲滿銀色珠寶白色禮服，透膚的設計炸出深邃事業線，令人大噴鼻血。由於目前劇情走向十分曲折，謝京穎還不忘安慰觀眾們，「你們的憤怒與不滿、期待或失望，我都知道了啦！允許你們留言發洩一下。」

粉絲們也紛紛留言，「劇太壞，過年讓人傷心，還我勝潔cp」、「可能會懷孕然後在猜爸爸對不對！」、「猜宇潔會懷國勝的孩子」、「希望國宇cp之後還能繼續在一起」、「最喜歡國勝跟宇潔，也是我看下去的動力」、「沒有勝潔真的棄劇了。」

其實，謝京穎為民視《市井豪門》試穿婚紗，由飾演媽媽的廖家儀陪她一起挑禮服，她幫劇中女兒選了一件小露性感又典雅的白紗，本來謝京穎很害羞，覺得尺度太大，但在廖家儀的勸說下，她決定挑戰穿這套，果然一上身相當吸睛、得到眾人稱讚。