年假後，國人最關心的莫過於全民普發現金6000元究竟何時領以及該如何領取。國發會主委龔明鑫17日時曾預估2月底或3月初會發放，並初步規劃透過網路提供帳戶、ATM或郵局臨櫃等三個方式領取。後雖因全民共享經濟成果特別條例草案保留送朝野協商，民進黨立法院黨團總召柯建銘19日估約要在4月中旬才能發現金「不會拖到清明節」，但發放方向應無太大變化。

龔明鑫17日在立法院表示，過年後會盡快提出特別預算，2月9日或2月15日行政院會比較可能，盡快在2月底、3月初發現金。龔明鑫也提到，已初步規劃透過網路提供帳戶、ATM或郵局臨櫃等方式領取。

惟發放時間後來出現變數。柯建銘19日說，最快2月17日才能表決特別條例草案，條例沒有通過、預算怎麼送進立法院，預算沒有送進來，他要跟誰審愈算？

至於發放系統的部分，依數位部長唐鳳17日表示，原先孩童防疫補貼與振興五倍券的系統已經設計好，還要擴增系統到能承受全民發現金的使用量，也是預計2月底、3月初，就可以做好資安測試。

此外，為了照顧經濟弱勢，行政院將持續加發給低收入戶每人每月750元，中低收入戶每人每月500元額外的生活補助，農曆年前就會直接匯入帳戶，並按月加發，持續一整年。至於外籍人士的部分，將比照五倍券辦理，若符合一定條件的外籍人士，仍能領取然6000元現金。

行政院5日曾在臉書表示，相關發放方式有定案便會立即公開說明，申領網站的網址一定會是gov.tw結尾，呼籲國人不要點擊來源不明的簡訊或連結，以免上當受騙。