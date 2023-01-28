美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的82歲丈夫保羅（Paul Pelosi），去（2022）年10月在加州自宅遭闖入歹徒持榔頭重擊，倒臥血泊昏迷，加州檢方昨（27）日首度公開保羅被打當下影片，畫面顯示警察到場時，歹徒及保羅正在爭搶榔頭，下秒歹徒便奪走榔頭，迅速往保羅頭上猛敲一記，保羅隨即倒地、陷入昏迷。

加州檢方27日公布加拿大男子德帕佩（David DePape）2022年10月闖入裴洛西家中攻擊保羅（Paul Pelosi）的畫面。

42歲加拿大男子德帕佩（David DePape）去年10月28日凌晨2時左右闖進裴洛西加州住宅，持榔頭猛揍保羅，導致保羅顱骨骨折，住院6天治療才出院，未來復健之路漫長。

據美聯社、《紐約時報》（New York Times）報導，舊金山地方檢察官辦公室（The San Francisco District Attorney’s Office）昨日公開德帕佩行兇當晚的裴洛西住家監視器畫面、警察到場後剛好捕捉到德帕佩揍保羅的隨身密錄器畫面等4項物證。

加州警方密錄器捕捉到德帕佩（David DePape）準備攻擊保羅（Paul Pelosi）的瞬間畫面。（圖／路透社、舊金山檢察官辦公室提供）

密錄器畫面顯示，2名員警抵達裴洛西家門口時，等了約20秒才有人開門，門開後穿著睡衣及內褲的保羅與德帕佩就站在門口，兩人分別握住榔頭的兩端，德帕佩隨後伸出左手抓住保羅的手。

警察詢問：「發生什麼事？」德帕佩回應：「一切都很好。」

警察下令：「放下榔頭。」德帕佩回說：「嗯，不要。」接著他就迅速搶下榔頭，順勢往保羅頭上猛敲，保羅瞬間倒地。

加州警方密錄器畫面顯示，保羅（Paul Pelosi）被打後倒地、昏迷不醒。（圖／美聯社、舊金山警察局提供）

畫面中可聽見員警咒罵一聲後衝進房內，他們跳上德帕佩身上、將他壓制在地，這時保羅已經臉部朝下倒在地上一動也不動，顯然已經失去意識，警方後續表示他倒臥自己的血泊中。

監視器畫面顯示，德帕佩（David DePape）持榔頭猛捶裴洛西家的玻璃門後闖入。

檢方公布的監視器畫面則顯示，28日凌晨2時過後，德帕佩兩度來到裴洛西家，他第一次似乎是在觀察環境，離開後不久就揹著後背包及2大袋回來，他戴上手套、拿出榔頭，接著往裴洛西家的玻璃門猛砸，最終闖入。

監視器畫面顯示，德帕佩（David DePape）用榔頭猛捶裴洛西家玻璃門後闖入。（圖／美聯社、美國國會警察提供）

德帕佩原本的目標是綁架裴洛西，不過行兇當晚裴洛西人在華府，逃過一劫。